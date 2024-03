Xiaomi công bố nhiều kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận và lượng người dùng

Xiaomi vừa công bố kết quả kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Theo đó, trong năm 2023, tổng doanh thu của tập đoàn này là 37,52 tỷ USD, lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 126,3%, đạt 2,67 tỷ USD. Mức tăng lợi nhuận ròng vượt xa kỳ vọng của thị trường và đánh dấu mức lợi nhuận cao thứ 2 kể từ khi tập đoàn niêm yết.

Xiaomi là tập đoàn công nghệ có hệ sinh thái các thiết bị đa dạng. (Ảnh minh họa)

Trong phân khúc điện thoại thông minh, trong năm 2023, doanh số toàn cầu của Xiaomi đạt khoảng 145,6 triệu chiếc. Doanh thu điện thoại thông minh hàng năm đạt 21,83 tỷ USD và tỉ suất lợi nhuận gộp là 14,6%. Theo Canalys, Xiaomi đã duy trì doanh số smartphone đứng thứ 3 toàn cầu trong 3 năm liên tục. Chỉ riêng trong quý IV/2023, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu của tập đoàn lên tới 40,5 triệu chiếc, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, Xiaomi tiếp tục đổi mới công nghệ và có những bước tiến trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp. Vào năm 2023, giá bán trung bình mỗi máy của Xiaomi tại Trung Quốc tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, doanh thu từ các sản phẩm IoT và phong cách sống của Xiaomi là 11,09 tỷ USD và tỉ suất lợi nhuận gộp đạt 16,3%, đạt mức cao kỷ lục. Tính đến hết năm 2023, số lượng thiết bị IoT được kết nối (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) trên nền tảng AIoT của Xiaomi đạt 739,7 triệu thiết bị, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng người dùng có năm thiết bị trở lên được kết nối với nền tảng AIoT của Xiaomi (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) đạt 14,5 triệu, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của ứng dụng Mi Home đã tăng lên 85,8 triệu vào tháng 12/2023.

Trong khi đó, Xiaomi TV đã thành công trong chiến lược cao cấp hóa. Theo All View Cloud, vào năm 2023, lượng TV Xiaomi xuất xưởng thuộc top 5 toàn cầu. Năm 2023, thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn của Xiaomi đã duy trì đà tăng trưởng cao về doanh số bán hàng, với doanh thu tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lô hàng máy tính bảng toàn cầu của Xiaomi vượt mức 5 triệu chiếc, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Vào năm 2023, các dịch vụ Internet của Xiaomi đã đạt mức cao kỷ lục cả về doanh thu và tỉ suất lợi nhuận gộp, với doanh thu dịch vụ Internet đạt 4,17 tỷ USD và tỉ suất lợi nhuận gộp của các dịch vụ Internet đạt 74,2%. Hưởng lợi từ dấu ấn toàn cầu của mình, MAU (người dùng hàng tháng) của Xiaomi trên toàn cầu và ở Trung Quốc (bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng) lần lượt đạt 641,2 triệu và 155,6 triệu người dùng.

Khi Xiaomi tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả trên nền tảng của mình, doanh thu quảng cáo của tập đoàn đạt 2,84 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với sự nâng cấp trong chiến lược cao cấp hóa điện thoại thông minh, số lượng người dùng đang hoạt động và người dùng trả tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi của tập đoàn tiếp tục tăng, thúc đẩy doanh thu trò chơi của Xiaomi đạt 610 triệu USD vào năm 2023, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

