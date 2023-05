Xác định nơi có thể tràn ngập sinh vật ngoài hành tinh

Một nhóm nghiên cứu Mỹ đã hướng thẳng về các sao lùn đỏ loại sao nhỏ và mát hơn Mặt Trời rất nhiều lần. Công trình của họ cho thấy chúng mới là dạng sao có tiềm năng chứa đựng những thế giới sự sống lớn nhất.

"Những ngôi sao này là mục tiêu tuyệt vời để tìm kiếm các hành tinh nhỏ trên quỹ đạo nơi nước có thể ở thể lỏng và do đó là hành tinh có thể ở được" - tời Sci-News dẫn lời đồng tác giả Sheila Sagear từ Đại học Florida (Mỹ).

Ảnh đồ họa về Gliese 414, một hệ sao lùn đỏ được cho là chứa hành tinh có sự sống - Ảnh: SCI-NEWS

Nhóm của tiến sĩ Gagear đã đo lộ lệch tâm của một mẫu gồm 150 hành tinh xung quanh các sao lùn đỏ loại M.

Họ nhận thấy nhiều hành tinh sẽ nằm ở khu vực quá gần sao lùn đỏ, với độ gần tương đương Sao Thủy và Mặt Trời trở xuống.

Các hành tinh này phải chịu một quá trình gọi là nóng lên do thủy triều do tác động từ sao mẹ, do đó bị "nướng" theo nghĩa đen và có thể loại bỏ mọi cơ hội sở hữu nước lỏng. Nhưng có tới 1/3 số hành tinh được quan sát nằm ngoài quỹ đạo này đồng thời mang nhưng yếu tố khác để chúng có thể giữ được nước ở trạng thái lỏng.

Nước lỏng rất quan trọng, ví dụ như hệ Mặt Trời có tới 3 hành tinh thuộc "vùng sự sống" nhưng Sao Kim và Sao Hỏa không giữ nổi nước lỏng nên không sống được hoặc có sự sống nhưng đã tuyệt chủng, theo các nghiên cứu chỉ ra.

Và đó phải là những hành tinh thuộc các hệ sao lùn đỏ có nhiều hành tinh, vì sự tương tác giữa các hành tinh với nhau thường giúp chúng sở hữu quỹ đạo tròn và ổn định, cũng là yếu tố phù hợp với sự sống.

Điều này có nghĩa là thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta là nơi đầy hứa hẹn để săn tìm sự sống ngoài hành tinh, bởi lẽ sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong thiên hà.

