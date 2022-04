VPN là gì? Tại sao ngày càng nhiều người bật VPN khi truy cập Internet?

VPN là gì? VPN là một công cụ linh hoạt được nhiều người xem như một trợ lý bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thực hiện trực tuyến các nhiệm vụ hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ tiêu chuẩn phổ biến hàng ngày như truy cập internet, VPN còn có thể được sử dụng cho một số mục đích khác. Sử dụng VPN giúp giấu vị trí của người dùng và thay đổi địa chỉ IP của họ theo địa chỉ nước đặt máy chủ. Khi đó, các website xem người dùng như đang ở một quốc gia được lựa chọn, cho phép họ sử dụng Internet như người dân của khu vực đó. Tính tới năm 2020, thị trường VPN có giá trị khoảng 3,5 tỉ USD. Việc VPN ngày càng trở nên phổ biến không chỉ là do ngày càng nhiều người làm việc tại gia do tác động của đại dịch COVID-19, mà còn do nhận thức số ngày càng được nâng cao trong những năm vừa qua, khiến người dùng muốn bảo mật hơn về vị trí và cách thức dữ liệu của họ được lưu trữ. Khi tính đến các yếu tố này, các nhà nghiên cứu dự đoán thị trường VPN sẽ đạt giá trị 106,7 tỉ USD vào năm 2027.