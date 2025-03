VNG "nhá hàng" tựa game MU Lục Địa với phong cách fantasy huyền ảo

Sau thời gian dài chờ đợi, MU Lục địa VNG - tựa game nhập vai mới nhất thuộc serie MU Online có bản quyền thương hiệu và hình ảnh từ Webzen đã chính thức mở trang đăng ký trước, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục tân lục địa MU.

Theo đó, nối tiếp sức hấp dẫn của dòng game MU huyền thoại đã gắn liền với nhiều thế hệ game thủ Việt, MU Lục địa VNG đã chính thức mở đăng ký sớm trên các nền tảng PC, App Store và Google Play. Ngay lúc này, người chơi truy cập trang sự kiện https://mulucdia.vnggames.com/ và báo danh sớm để nhận những quyền lợi khi game ra mắt.

Một phân cảnh trong game.

Ở mỗi cột mốc đăng ký trước, người chơi sẽ có cơ hội những phần quà giá trị như Ngọc Bless, Đá Chaos, Ngọc Life,… Số người ghi danh càng nhiều, phần thưởng cho tất cả người chơi càng lớn. Với những ai từng say mê thế giới dark fantasy huyền ảo của MU Online - nơi các chiến binh, pháp sư và cung thủ cùng nhau chinh phục thử thách, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để đặt chân vào cuộc phiêu lưu mới.

MU Lục địa VNG không chỉ tái hiện thế giới MU huyền ảo mà còn là sự nâng cấp toàn diện, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ cho người chơi. Game kế thừa những yếu tố kinh điển làm nên tên tuổi của MU Online như hệ thống nhân vật đa dạng (Dark Knight, Dark Wizard, Elf), thành phố Lorencia huyền bí, cùng những phó bản huyền thoại như Blood Castle, Devil Square,...

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MU Lục địa VNG là việc tái hiện những dấu ấn gameplay quen thuộc của MU Webzen trên PC. Đó là hệ thống cường hóa may rủi, chế tạo và ghép cánh, cho đến trang bị không khóa - cho phép người chơi tự do mua bán trang bị cũ, điều hiếm thấy ở các game mobile hiện nay. Game mang đến trải nghiệm PvP, từ PK tự do trên bản đồ, đấu trường 3vs3. Đặc biệt, hệ thống Boss đa dạng với độ khó tăng dần hứa hẹn sẽ biến mỗi cuộc săn Boss thành một trận chiến kịch tính và đầy thử thách.

MU Lục địa VNG tiếp tục phát huy sức hút từ hệ thống nhân vật được mở rộng so với nguyên bản. Mỗi lớp nhân vật đều sở hữu bộ kỹ năng riêng biệt, cho phép người chơi tùy chỉnh chiến thuật theo phong cách cá nhân. Ngoài ra, hệ thống trang bị và cường hóa cũng được nâng cấp đáng kể. Các món đồ hiếm giờ đây không chỉ mang lại chỉ số mạnh mà còn có hiệu ứng hình ảnh độc đáo, giúp nhân vật trở nên nổi bật.

Bên cạnh đó, thú cưỡi và pet hỗ trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình khám phá thế giới MU. Chúng không chỉ tăng tốc độ di chuyển mà còn cung cấp các buff hỗ trợ, giúp người chơi dễ dàng vượt qua các thử thách khó khăn.