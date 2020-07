Tinder tung tính năng "Face to Face" cho các cặp đôi hẹn hò online

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 10:45 AM (GMT+7)

Tinder đã điều chỉnh tính năng này để nó nổi bật hơn so với những trải nghiệm gọi video thông thường.

Tinder vừa triển khai thử hiện tính năng Face to Face mới với một số thành viên ở Mỹ, Brazil, Úc, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Peru, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và cả Việt Nam. Đây phải là tính do nhóm Tin cậy và An toàn của Tinder xây dựng. Tinder cho biết, họ đã điều chỉnh tính năng này để nó nổi bật hơn so với những trải nghiệm gọi video thông thường, và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về các cuộc gọi không mong muốn.

Tính năng Face to Face mới của Tinder.

“Kết nối trực diện - face to face đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và tính năng gọi video của chúng tôi cũng thể hiện một cách mới để mọi người làm quen với nhau trong ứng dụng, bất kể khoảng cách địa lý”, Rory Kozoll - Trưởng nhóm Tin cậy và An toàn sản phẩm của Tinder cho biết. “Tính năng này ưu tiên vào việc kiểm soát giúp các thành viên thấy thoải mái hơn, để nâng cấp cuộc trò chuyện khi họ sẵn sàng. Chúng tôi tạo nên một nền tảng vững chắc và mong đợi sự phản hồi tích cực trong các tuần thử nghiệm sắp tới”.

Để thực hiện cuộc gọi Face to Face, người dùng chỉ việc ấn vào biểu tượng video. Tính năng này sẽ không được kích hoạt khi hai người chưa cùng tham gia. Và người dùng cũng không cần lo, bởi đối tượng sẽ không biết khi chỉ mình bạn bật nó lên. Tinder để cho hai người dùng tự quyết định thời điểm cuộc gọi, song họ kiểm soát khả năng thực hiện cuộc gọi chỉ khi hai người đều đã “thích” nhau và chỉ khi cả hai người cùng muốn thực hiện, đống ý với cuộc gọi.

Sau khi tính năng Face to Face được mở, mọi người gọi đều phải đồng ý với những nguyên tắc cơ bản để bắt đầu cuộc trò chuyện, như đảm bảo ứng dụng lành mạnh (Không có hình ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm), đảm bảo ứng dụng “sạch” (Không có quấy rối, ngôn từ kích động hay thù địch hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác), và đảm bảo phù hợp với lứa tuổi (Không có nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên).

Tinder không đặt ai vào góc màn hình trong quá trình trò chuyện. Mỗi cuộc hội thoại đều giống như một con đường hai chiều và hai người sẽ chia nhau mỗi người một nửa. Thêm nữa, điều này cũng giúp bạn đảm bảo bạn trông ổn nhất trong suốt cuộc thoại.

Một khi cuộc gọi kết thúc, Tinder sẽ hỏi bạn cảm thấy thế nào về cuộc gọi ấy. Hãy nhớ là bạn có thể báo cáo các tình huống đã xảy ra với chúng tôi bất kỳ lúc nào khi cuộc gọi chấm dứt. Trong quá trình Face to Face, bạn cũng có thể tắt đi bất kỳ lúc nào.

Nguồn: http://danviet.vn/tinder-tung-tinh-nang-face-to-face-cho-cac-cap-doi-hen-ho-online-5020201071046...Nguồn: http://danviet.vn/tinder-tung-tinh-nang-face-to-face-cho-cac-cap-doi-hen-ho-online-50202010710461733.htm