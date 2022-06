Vi xử lý Meteor Lake mạnh mẽ của Intel có đủ sức hạ gục Apple M2?

Theo TechRadar, Intel đã mang đến cái nhìn đầu tiên về CPU thế hệ thứ 14 dành cho di động và máy tính để bàn, có tên mã là Meteor Lake và dự kiến sẽ ​​ra mắt vào năm 2023. Đây sẽ là những bộ vi xử lý đầu tiên sử dụng nút quy trình “Intel 4” mới, thay thế thiết kế “Intel 7” được sử dụng trong các CPU hiện tại của công ty.

Intel 4 là quy trình công nghệ 7nm, trong khi Intel 7 là 10nm. Điểm mạnh của quy trình mới là sử dụng một loại kỹ thuật in thạch bản của bộ vi xử lý mới có tên kỹ thuật in thạch bản “Advanced Extreme Ultraviolet”, viết tắt là EUV. Điều này thay thế kỹ thuật in thạch bản “Deep-UV Immersion” thường được sử dụng trong quy trình sản xuất bộ vi xử lý hiện tại.

Chip xử lý mới của Intel sẽ được sản xuất với kỹ thuật in thạch bản EUV.

Bước đi táo bạo của Intel cho thấy công ty đang bắt kịp các xu hướng hiện nay, vì các đối thủ cạnh tranh như AMD, TSMC và bây giờ là Apple đều đã sử dụng EUV. Tuy nhiên, các CPU của Meteor Lake có vẻ rất ấn tượng, cung cấp bộ xử lý với xung nhịp được cải thiện 21,5% ở cùng mức công suất hoặc hiệu suất năng lượng tốt hơn 40% cho cùng mức hiệu suất.

Meteor Lake cũng sẽ sử dụng thiết kế lõi hiệu suất của Intel được giới thiệu trong bộ vi xử lý Alder Lake thế hệ thứ 12 hiện tại.

Với hiệu suất ấn tượng của Apple silicon và thị phần CPU đang mở rộng đều đặn của AMD, Intel rõ ràng cần phải thích ứng để duy trì sự phù hợp. Việc chuyển đổi sang kỹ thuật in thạch bản EUV không quá ngạc nhiên đối với những ai nắm bắt được nhịp độ của cuộc đua CPU hiện nay, nhưng điều này liệu có đủ để Intel vượt qua những đối thủ hiện tại?

AMD dường như cam kết trở thành thương hiệu CPU máy tính để bàn được các game thủ lựa chọn, với công nghệ 3D V-cache mới (có trong Ryzen 7 5800X3D) cung cấp hiệu suất chơi game đáng kinh ngạc. Các chip xử lý thế hệ tiếp theo của AMD được xác nhận là cũng sẽ có bộ nhớ đệm khổng lồ tương tự như L3, điều này cho thấy Intel có thể bị các game thủ “bỏ rơi” khi Ryzen 7000 ra mắt.

Mặt khác, chip M1 và M2 của Apple đã được chứng minh với hiệu năng đáng kinh ngạc trong MacBook, được cho là những con chip tốt nhất cho về khả năng xử lý. Intel đã giữ vững vị trí dẫn đầu so với AMD khi nói đến bộ vi xử lý máy tính xách tay, nhưng Apple đang dần trở thành một đối thủ nặng kí trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Intel cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến ở các sân chơi khác, họ đã tham gia vào thị trường GPU với card đồ họa Arc dành cho máy tính xách tay. GPU Arc dành cho máy tính để bàn cũng đang được phát triển, nhưng giữa sự chậm trễ và hiệu suất ban đầu không khả quan, làm dấy lên lo lắng rằng Intel có thể gặp khó khăn trong những năm tới.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-xu-ly-meteor-lake-manh-me-cua-intel-co-du-suc-ha-guc-apple-m2-5020221461514...Nguồn: http://danviet.vn/vi-xu-ly-meteor-lake-manh-me-cua-intel-co-du-suc-ha-guc-apple-m2-502022146151425154.htm