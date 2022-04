Trung Quốc cấp phép game trở lại sau 9 tháng tạm dừng

Trung Quốc đã bắt đầu cấp phép trở lại cho game sau khi tạm dừng từ tháng 7/2021 - tín hiệu cho thấy sức ép quản lý ngành game có thể được giảm nhẹ.

Cơ quan Báo chí và Xuất bản Quốc gia Trung Quốc (NPPA) - cơ quan có thẩm quyền cấp phép game tại quốc gia này - đã thông báo cấp phép 45 game mới ngày 11/4. Tuy nhiên, trong danh sách này không có game nào từ Tencent hay NetEase - 2 công ty game lớn nhất Trung Quốc. Con số game mới được cấp phép cũng chỉ bằng khoảng một nửa so với 87 game được cấp phép tại Trung Quốc tháng 7/2021.

NPPA thường công bố danh sách game mới được cấp phép hàng tháng. Việc cơ quan này ngừng cấp phép game vào năm 2021 được xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang không chấp thuận nhiều nội dung có trong game và tác động tiêu cực của chứng nghiện game đối với thanh thiếu niên nước này.

Thời gian ngừng cấp phép game cùng một số biện pháp khác đã giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp game Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc hiện giới hạn thời gian chơi game online của trẻ dưới 18 tuổi xuống tối đa 3 tiếng mỗi tuần và giới hạn vào cuối tuần và ngày lễ, kèm theo việc đưa ra chỉ thị yêu cầu sản xuất game tránh nội dung bạo lực, gợi cảm và nhắm đến làm game phản ánh “giá trị xã hội tích cực”.

Khoảng 14.000 studio game nhỏ và công ty liên quan đến game tại Trung Quốc - bao gồm các công ty quảng cáo, xuất bản và bán hàng - đã đóng cửa và rút đăng ký trong vòng 5 tháng kể từ tháng 7/2021, theo dữ liệu từ công ty theo dõi đăng ký Tianyancha. So với con số 18.000 công ty liên quan đến game ngừng hoạt động năm 2020, số liệu này cho thấy dấu hiệu tăng tốc suy giảm của ngành game Trung Quốc.

Các studio game nhỏ và vừa bị tác động mạnh do quyết định ngừng cấp phép game. You Haokun, một nhà phân tích từ công ty nghiên cứu LeadLeo, cho rằng đó là do tính cạnh tranh và môi trường làm việc khắc nghiệt của thị trường game tại đây, đặc biệt khi số game mới được cấp phép thường bị giới hạn.

