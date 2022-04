Làng game mobile Việt Nam có thêm tân binh đến từ Nhật Bản

Phiên bản mobile của tựa game Ys VI: The Ark of Napishtim nổi tiếng Nhật Bản vừa mở trang đăng ký trước tại Việt Nam.

Nếu trót yêu thích dòng game nhập vai của Nhật, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến Ys VI: The Ark of Napishtim. Và bất ngờ hơn, phiên bản mobile của tựa game này vừa mở trang đăng ký trước tại Việt Nam với tên gọi chính thức Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim.

Trang đăng ký trước của tựa game Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim bất ngờ xuất hiện từ sáng 5/4, ngay lập tức gây xôn xao trong cộng đồng game thủ Việt nói chung và những người yêu thích dòng game nhập vai Nhật Bản nói riêng. Theo đó, người chơi đã có thể ghi danh để được trải nghiệm sớm tựa game này, cũng như nhận thêm nhiều quyền lợi khi game ra mắt chính thức.

Tới sáng 6/4, đã có gần 14.000 game thủ đăng ký tham gia Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim.

Ys là một trong những dòng game lâu đời nhất tại Nhật Bản, với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1987. Hơn 30 năm qua, Ys series đã cho ra mắt rất nhiều phiên bản dành cho nhiều hệ máy chơi game khác nhau. Các tựa game trong series này luôn nằm trong top những trò chơi được yêu thích nhất ở xứ sở "Mặt Trời mọc". Ys VI Online: The Ark of Napishtim là phiên bản mobile mới nhất thuộc Ys series. Đây là phiên bản chuyển thể từ tựa game nhập vai cùng tên Ys VI: The Ark of Napishtim dành cho hệ máy Play Station.

Tương tự các phần khác trong dòng game Ys, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim là cuộc hành trình của chàng trai tóc đỏ Adol Christin sau khi trôi dạt đến một hòn đảo lạ. Tại đó, Adol cùng với người chơi sẽ giúp đỡ nữ pháp sư của đảo tìm lại sức mạnh của mình, đồng thời khám phá những điều bí ẩn của hòn đảo và con người nơi đây.

Dù là phiên bản chuyển thể, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim mang đồ họa 3D hoàn toàn mới so với bản gốc. Theo đánh giá từ cộng đồng game thủ quốc tế, tựa game này mang đến trải nghiệm nhập vai khác biệt so với các trò chơi cùng thể loại.

Một số sự kiện khởi động khi gia nhập vũ trụ Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim.

Cụ thể, ngay từ khi vào game, người chơi sẽ được “làm trắc nghiệm” - trả lời những câu hỏi bí ẩn của vị nữ thần - để tìm ra hệ chức phù hợp nhất với mình. Cách “định hướng” nhân vật độc đáo này được cộng đồng game thủ quốc tế đánh giá cao, bởi người chơi có thể tìm ra hệ chức thích hợp với phong cách chơi game của bản thân, trước khi bước vào chuyến phiêu lưu trong thế giới đầy bí ẩn của Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim.

Không chỉ ở Việt Nam, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim cũng vừa mở trang cộng đồng (fanpage) tại 5 quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia. Như vậy, game thủ Việt rất có thể sẽ sớm được giao lưu cùng cộng đồng game thủ quốc tế ở chung một server.

Dự kiến Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim sẽ ra mắt game thủ Việt với cả 2 hệ điều hành Android và iOS.

