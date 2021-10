"Mắt thần" đường phố: So sánh quang cảnh "bình thường mới" và trước đó tại TP.HCM

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 10:50 AM (GMT+7)

Đây là những hình ảnh thu được từ camera giám sát của TP.HCM hay còn được mệnh danh là "mắt thần" đường phố.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã công bố thông tin về việc nới lỏng giãn cách xã hội trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "an toàn là trên hết", "an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Để từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, Công an TP.HCM cũng đã giải tỏa tất cả các chốt nội đô. Tuy nhiên, Thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận/huyện/thành phố giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TP.HCM.

UBND TP.HCM lưu ý người dân, khi lưu thông trên đường phải sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID (đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức hoạt động), và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc-xin.

Trường hợp không có mã QR, phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Cùng với đó, người dân chưa được phép tự ý di chuyển ra/vào TP.HCM bằng phương tiện cá nhân.

Với việc nới lỏng giãn cách, ngay từ sáng 1/10, lượng phương tiện và người lưu thông trên các tuyến đường tại TP.HCM đã đông đúc hơn trước, đặc biệt là so với ngày 23/8 khi Thành phố áp dụng hàng loạt biện pháp tăng cường Chị thị 16.

Chỉ với một chiếc smartphone hay máy tính, bạn có thể xem quang cảnh đường phố TP.HCM từ xa thông qua những camera giám sát. Hình ảnh nhìn thấy bởi các camera này hay còn được mệnh danh là "mắt thần", đang được TP.HCM phát công khai trên ứng dụng TTGT TpHCM, hoặc tại địa chỉ http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn.

Dưới đây là loạt ảnh so sánh quang cảnh trên một số tuyến đường giữa sáng 23/8 (trái) và sáng 1/10 (phải):

Giao lộ đường Võ Văn Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông.

Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng gần Bến xe Miền Đông.

Đường Khánh Hội, quận 4.

Gao lộ Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ, quận 4.

Một góc nhìn khác trên đường Hoàng Diệu, quận 4.

Đầu hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ thành phố Thủ Đức vào quận 1.

Góc đường Phạm Văn Đồng giao với Quốc lộ 13.

Đường Trường Sơn hướng kết nối với Sân bay Tân Sơn Nhất.

Giao lộ Điện Biên Phủ - Cao Thắng.

Nút giao Bảy Hiền với nhiều tuyến đường huyết mạch ở TP.HCM.

Giao lộ Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng.

Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng.

Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản.

Khu vực gần UBND TP.HCM.

Giao lộ đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân.

