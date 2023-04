TP.HCM: Kỷ lục mới về mức tiêu thụ điện, hóa đơn tháng 4 có thể tăng "phi mã"

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa phát thông tin cho biết, ngày 21/4/2023, TP.HCM đã lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện. Lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 93,53 triệu kWh, cao hơn kỷ lục cũ là 90,69 triệu kWh vào ngày 14/5/2021.

Theo EVNHCMC, từ đầu tháng 4, thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày đạt đến trên 45 độ, chiều tối cũng không còn mát mẻ như tháng trước. Tương ứng, lượng điện năng tiêu thụ ở TP.HCM đã tăng từng ngày.

Tính đến ngày 22/4/2023, lượng điện tiêu thụ trung bình trong tháng 4/2023 đạt 85,91 triệu kWh/ngày, trong khi đó con số này của tháng 4 các năm 2019 - 2022 đều dưới 80 triệu kWh/ngày. Riêng ngày 21/4/2023, lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã đạt 93,53 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện của TP.HCM.

Biểu đồ mức tiêu thụ điện của TP.HCM tăng cao và lập kỷ lục mới vào ngày 21/4/2023 vừa qua. (Ảnh: EVNHCMC)

"Nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng và không khí oi bức nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Nắng nóng vào cuối tuần nên mặc dù khối sản xuất và các cơ quan, cao ốc văn phòng nghỉ, nhưng vào thứ Bảy (ngày 22/4), lượng điện tiêu thụ vẫn đạt trên 92,34 triệu kWh, chỉ thấp hơn 1,27% so với ngày thứ Sáu trước đó và cao hơn kỷ lục của những năm trước đó, cho thấy tiêu thụ điện ở các hộ gia đình đang tăng rất mạnh, chủ yếu do nhu cầu làm mát tăng cao", EVNHCMC nhận định.

Số liệu của EVNHCMC cho thấy, bình quân 1 hộ gia đình trong ngày đã sử dụng trên 30kWh điện trong ngày thứ Bảy vừa qua. Dự báo trong mấy ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng lên đến 37 độ và buổi tối thấp nhất 29 độ, nền nhiệt cao và không khí oi bức nên nhu cầu sử dụng điện, nhất là điện cho các thiết bị làm mát tiếp tục tăng cao.

Do đó, EVNHCMC cảnh báo, nhu cầu điện tăng cao có thể dẫn đến quá tải cục bộ tại một số khu vực, gây sự cố hoặc làm cho hệ thống bảo vệ tự động ngắt điện để bảo đảm an toàn, dẫn đến mất điện khách hàng. Trước tình hình sự cố có nguy cơ tăng trong giai đoạn nắng nóng hoặc có mưa đột ngột đầu mùa, EVNHCMC đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên tăng cường lực lượng trực ca, chủ động theo dõi các cảnh báo trên hệ thống điều khiển để xử lý sớm các trạm quá tải, lệch pha; yêu cầu Trung tâm Chăm sóc khách hàng tăng ca để tiếp nhận kịp thời các phản ánh về sự cố điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Tân Thuận (thuộc EVNHCMC) đang kiểm tra trạm điện của khách hàng.

"Tiêu thụ điện nhiều trong giai đoạn nắng nóng, chắc chắn sẽ dẫn đến tiền điện tháng 4 này tăng cao. Việc tăng tiền điện còn do biểu giá bậc thang, nếu các tháng trước sử dụng điện ở bậc 3, bậc 4 thì nay nhảy lên bậc 5, bậc 6, dẫn đến tiền điện tăng mạnh hơn. Vì vậy, EVNHCMC kêu gọi khách hàng tăng cường tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả", EVNHCMC kêu gọi.

Khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM có thể cài đặt ứng dụng EVNHCMC CSKH trên điện thoại thông minh để theo dõi lượng điện sử dụng hàng ngày, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, EVNHCMC đề nghị khách hàng sử dụng hình thức nhắn tin báo sự cố qua qua ứng dụng EVNHCMC CSKH, Zalo hoặc fanpage của họ khi gặp sự cố mất điện, để giảm tình trạng tổng đài bị nghẽn mạch. Thông tin tiếp nhận qua các kênh nêu trên đều được ghi nhận qua hệ thống và chuyển đơn vị phụ trách địa bàn xử lý ngay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tphcm-ky-luc-moi-ve-muc-tieu-thu-dien-hoa-don-thang-4-co-the-tang-ph...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tphcm-ky-luc-moi-ve-muc-tieu-thu-dien-hoa-don-thang-4-co-the-tang-phi-ma-1461209.ngn