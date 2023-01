Top 5 game di động quốc dân "cày" xuyên 3 ngày Tết 7 ngày Xuân

Liên Quân Mobile

Garena Liên Quân Mobile (tên tiếng Anh: Arena of Valor, viết tắt: AoV; tiếng Trung: 傳說對決; phiên bản Hàn Quốc: Penta Storm; phiên bản Thái Lan: Realm of Valor) là một trò chơi đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi do TiMi Studios, một studio trực thuộc Tencent Games phát triển và phát hành bởi Garena, phân phối trên các nền tảng di động Android, iOS và Nintendo Switch, bắt đầu từ cuối năm 2016.

Tính đến tháng 9/2018, trò chơi đã thu về hơn 140 triệu đô la bên ngoài Trung Quốc. Liên Quân Mobile là một trong sáu trò chơi thể thao điện tử được giới thiệu tại Á vận hội 2018, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2021 như một phần của môn thể thao trình diễn. Và tại SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội, Liên Quân Mobile chính thức trở thành 1 trong 8 môn thể thao điện tử tranh giải tại đại hội lần này.

Lối chơi tổng thể của Liên Quân Mobile tương tự như các trò chơi thuộc thể loại MOBA khác trên thị trường. Người chơi điều khiển các nhân vật, được gọi là tướng và mỗi vị tướng này có những khả năng riêng. Người chơi đặt mục tiêu phá hủy các trụ (tháp pháo) của đối phương trên bản đồ, đội giành chiến thắng chính là đội phá hủy được nhà chính đối phương, trong những trận đấu này trung bình kéo dài khoảng 15 - 20 phút.

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (tiếng Anh: League of Legends: Wild Rift, viết tắt: LoL:WR, Wild Rift, WR, LMHT: Tốc Chiến) hay rút gọn lại là Tốc Chiến là một trò chơi điện tử đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) được phát triển và phát hành bởi Riot Games dành cho các thiết bị di dộng Android, iOS và máy chơi game cầm tay. Trò chơi là phiên bản di động của Liên Minh Huyền Thoại. Tại Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến được phát hành trung gian qua VNG từ ngày 8/12/2020.

Giống như Liên Minh Huyền Thoại, người chơi đảm nhận vai trò là một triệu hồi sư vô hình điều khiển một tướng với khả năng độc nhất và chiến đấu chống lại một đội gồm những người chơi khác hoặc những tướng do máy tính điều khiển. Mục tiêu thường là để tiêu diệt nhà chính (Nexus) của nhóm đối thủ, một cấu trúc nằm ở trung tâm của một căn cứ được bảo vệ bởi các cấu trúc phòng thủ trong khi vẫn bảo vệ nhà chính của đội mình (Nashor).

Ngoài ra, trò chơi còn có chế độ chơi khác như ARAM (All Random All Mid), chế độ phòng tập... Mỗi trận đấu ở Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đều riêng biệt, với hầu hết các tướng ban đầu tương đối yếu nhưng dần tăng sức mạnh bằng cách tích lũy vật phẩm và kinh nghiệm trong suốt quá trình chơi. Các tướng và bối cảnh pha trộn nhiều yếu tố bao gồm giả tưởng, steampunk và kinh dị.

PUBG Mobile

PUBG Mobile (tiếng Trung: 和平精英; bính âm: Hé Píng Jīng Yīng) là một trò chơi điện tử chiến đấu sinh tồn miễn phí do LightSpeed & Quantum Studio (một công ty con của Tencent Games) phát triển. PUBG Mobile là một trò chơi di động được chuyển thể từ PUBG: Battlegrounds. Phiên bản chính thức của trò chơi cho Android và iOS được phát hành vào ngày 19/3/2018.

Trò chơi được phát hành bởi nhiều nhà phát hành ở các khu vực khác nhau, bao gồm Krafton, Tencent và VNG Games. Tính đến tháng 12/2022, PUBG Mobile đã đạt khoảng 1,3 tỷ lượt tải xuống và đã thu về hơn 9 tỷ USD, khiến PUBG Mobile trở thành trò chơi di động có doanh thu cao thứ ba. PUBG Mobile cũng là trò chơi di động được chơi nhiều thứ hai mọi thời đại. Năm 2021, trò chơi ra mắt Battlegrounds Mobile India, PUBG Mobile phiên bản Ấn Độ và một trò chơi riêng biệt trong PUBG Universe, có tên gọi là New State Mobile.

Free Fire

Garena Free Fire (hay còn gọi là Free Fire, phổ biến tại Việt Nam với tên gọi là "Lửa Chùa") là một trò chơi điện tử nhiều người chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn người thứ ba do 111dots Studio phát triển và Garena phát hành. Phiên bản thử nghiệm của trò chơi được phát hành vào ngày 3/11/2017 cho Android và được chính thức ra mắt vào ngày 4/12/2017 cho hai hệ máy Android và iOS.

Trò chơi đã đạt hơn 1 tỷ lượt tải xuống trên Google Play (tính đến năm 2021) cùng với trên 100 triệu lượt tải trên App Store, khiến Free Fire trở thành trò chơi bắn súng sinh tồn phổ biến nhất trên nền tảng di động. Tính đến tháng 11/2019, Free Fire đã có hơn 450 triệu người dùng đã đăng ký và đã thu về hơn 1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Trò chơi cho phép tối đa 50 người chơi nhảy dù lên một hòn đảo để tìm kiếm vũ khí, vật phẩm để sinh tồn, loại bỏ những người chơi khác khỏi hòn đảo. Người chơi có thể tự do lựa chọn vị trí bắt đầu, thu thập vũ khí và đồ tiếp tế để kéo dài quá trình chiến đấu. Do sự phổ biến của nó, trò chơi đã nhận được giải thưởng "Trò chơi được bình chọn phổ biến nhất" của Google Play vào năm 2019 và "Game di động được tải nhiều nhất toàn cầu", theo App Annie vào năm 2020.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang là một trò chơi theo thể thức MOBA trên nền tảng di động. Có hai đội chơi trong mỗi ván đấu, mục tiêu là bảo vệ căn cứ phe mình và phá hủy căn cứ phe địch, trò chơi sẽ kết thúc khi nhà chính của một trong hai đội bị phá hủy. Có ba con đường kết nối hai căn cứ là "đường trên" (top lane), "đường giữa" (mid lane) và "đường dưới" (bot lane). Các đơn vị tự hành trong trận là "lính" hay minions, sinh ra tại căn cứ mỗi đội và đi dọc theo ba đường tới căn cứ đối diện, chiến đấu với kẻ thù và các trụ phòng thủ.

Mục tiêu chính của người chơi trong trận đấu là phá hủy nhà chính của đối phương.Để chiến thắng người chơi sẽ hạ các Minions, các đơn vị quái trong khu vực bên cạnh các đường gọi là "rừng" và cả các người chơi đối phương để nhận vàng. Vàng trong trận sẽ dùng để mua trang bị nhằm tăng sức mạnh cho hero của bạn. Các đơn vị lớn (với thanh máu Boss lớn ở trên đầu) là Rùa Thần và Lord. Rùa thần khi bị hạ gục sẽ đem lại bùa lợi cho bản thân và vàng cho toàn đội đồng minh. Lord sau khi bị hạ sẽ gia nhập phe hạ nó và giúp phe đó phá các công trình đối thủ cùng với đợt Minions cường hóa.

Trong mỗi đội, có năm người chơi, điều khiển một nhân vật được gọi là tướng (hay hero) từ thiết bị của riêng họ. Các tướng được chia làm các vai trò phù hợp với tính năng của mình: Đỡ đòn (Mở giao tranh, nhận sát thương), Đấu sĩ (Gây sát thương, càn lướt), Sát thủ (Dồn sát thương, hạ các mục tiêu chủ lực), Xạ thủ (Sát thương chính), Pháp sư (Gây sát thương dạng phép và kĩ năng), Hỗ trợ (Yểm trợ các tướng khác).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/top-5-game-di-ong-quoc-dan-34-cay-34-xuyen-3-ngay-tet-7-ngay-xuan-a59...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/top-5-game-di-ong-quoc-dan-34-cay-34-xuyen-3-ngay-tet-7-ngay-xuan-a591155.html