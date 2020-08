Tối 18/8, SpaceX đã phóng thêm loạt 58 vệ tinh Starlink, xác lập một kỷ lục mới

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 15:10 PM (GMT+7)

SpaceX đã phóng thành công 58 vệ tinh Starlink và 3 vệ tinh SkySat giúp chụp ảnh Trái Đất của Planet.

Các vệ tinh được gắn trên đỉnh tên lửa đẩy Falcon 9 đã cất cánh theo đúng lịch trình từ Trạm Không quân Cape Canaveral, gần Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ) vào lúc 14:31 phút ngày 18/8 theo giờ UTC, tức 21:31 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trước đó vào ngày 7/8, SpaceX cũng đã phóng thành công lô vệ tinh Starlink thứ 10 của mình.

Điểm đáng chú ý là sau khi khai hỏa, tầng một của tên lửa đẩy Falcon 9 đã tách ra và hạ cánh an toàn xuống xà lan không người lái “Of Course, I Still Love You” và đậu trên Đại Tây Dương. Theo báo cáo, đây là lần thu hồi thứ 6 của loại tên lửa tái sử dụng này nhưng SpaceX cho biết nó có thể được thiết kế để làm việc 10 lần mà không cần đại tu, mặc dù con số 6 cũng đã là kỷ lục.

Về cơ bản, điều này đã đánh dấu một chuẩn mực mới về khả năng tái sử dụng cho các nhiệm vụ phóng vệ tinh của SpaceX. Bộ phận đẩy mà SpaceX sử dụng cho Falcon 9 trong lần này có số sê-ri B1049. Trước đó, bộ phận đẩy mà SpaceX sử dụng là Telstar 18V hay Iridium-8.

Tuy nhiên, bộ phận đẩy B1049 không phải là phần cứng duy nhất mà SpaceX thu hồi thành công trong đợt phóng của mình, hai tầng giữa của Falcon 9 đã được sử dụng cho các nhiệm vụ bay thử nghiệm khác nhau cũng đã được thu hồi sau khi tách khỏi tên lửa đẩy nhờ dù tích hợp.

Cũng trong lần phóng này, ba vệ tinh quan sát Trái Đất SkySat cũng đã được triển khai trong thời gian 30 giây trong khoảng 12 phút. Sau đó khoảng 30 phút, 58 vệ tinh Starlink tiếp tục trôi ra tầng khí quyển, bổ sung cho “chòm sao Starlink” với tổng số vệ tinh lên đến 653 chiếc.

Mới đây, một người dùng Reddit đã thu thập dữ liệu trang web của Ookla và phát hiện ra một loạt bài kiểm tra tốc độ đã đăng ký bởi Starlink. Các thử nghiệm, hầu hết được thực hiện vào đầu tháng này, cho thấy mạng Internet vệ tinh này có thể cung cấp tốc độ tải xuống 42,8 Mbps khi tính kết quả trung bình. Mặt khác, tốc độ tải lên dao động từ 4,5 Mbps đến 17,7 Mbps. Gần như tất cả các thử nghiệm đều được thực hiện ở Los Angeles, California, trong đó ba thử nghiệm xảy ra ở Seattle, Washington. Đối với độ trễ, các bài kiểm tra dao động từ 20 ms cho đến 94 ms.

Các bài kiểm tra tốc độ thấp hơn nhiều so với mục tiêu của SpaceX là cung cấp tốc độ Internet vệ tinh 1 Gbps. Tuy nhiên, nhiều người dùng trong diễn đàn Starlink trên Reddit đang chỉ ra rằng ngay cả tốc độ tải xuống 15 Mbps cũng sẽ là một cải tiến đáng kể so với băng thông rộng mà họ hiện đang sử dụng. Ở Mỹ, các khu vực nông thôn nói riêng có tốc độ Internet chậm, đạt 7 Mbps hoặc thấp hơn nhiều.

