Toàn văn bài phát biểu đanh thép của sếp Huawei về lệnh cấm của Chính phủ Mỹ

Thứ Năm, ngày 30/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

"Hôm nay là mảng viễn thông và công ty Huawei. Ngày mai nó có thể là lĩnh vực của bạn, công ty của bạn và khách hàng của bạn".

Google chặn truy cập từ điện thoại Huawei Sự kiện:

Ngày 29/5, Huawei đã tổ chức buổi họp báo tại (Thẩm Quyến, Trung Quốc) để thông tin về việc kiến nghị yêu cầu tòa án Mỹ bãi bỏ lệnh cấm các cơ quan chính phủ liên bang mua sản phẩm của Huawei.

Ông Song Liuping - Giám đốc Pháp lý của Huawei Technologies.

Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu của tiến sĩ Song Liuping - Giám đốc Pháp lý của Huawei Technologies:

"Chào buổi sáng và chào mừng quý vị đến với buổi họp báo.

Như quý vị đã biết, các chính trị gia Mỹ đang sử dụng sức mạnh của cả một quốc gia để chống lại một công ty tư nhân. Họ đang tận dụng mọi công cụ hiện có, bao gồm các kênh lập pháp, hành chính và ngoại giao. Họ muốn cấm đoán việc kinh doanh của chúng tôi. Điều này thực sự bất bình thường, là một tiền lệ chưa từng thấy trong lịch sử.

Trên thực tế, cho đến nay chính phủ Mỹ chưa hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Huawei gây ra rủi ro bảo mật. Tất cả chỉ dừng ở những phỏng đoán. Thế nhưng, Quốc hội Mỹ lại thông qua Điều 889 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2019 - cho phép tuyên bố một cá nhân hoặc nhóm cụ thể có hành vi phạm tội và trừng phạt họ mà không qua xét xử.

Đạo luật này không cho Huawei cơ hội bác bỏ các cáo buộc, hoặc đưa ra bằng chứng để tự bào chữa nhằm đảm bảo tìm kiếm sự thật một cách công bằng. Đây là sự chuyên chế của “phiên tòa xét xử bởi các cơ quan lập pháp” và hoàn toàn đi ngược với hiến pháp Mỹ, vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật và thủ tục tố tụng hợp pháp.

Ngày 6/3 vừa qua, Huawei đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu tòa án dỡ bỏ Điều 889 và tuyên bố luật đi ngược lại với hiến pháp. Mới đây nhất, chúng tôi đã tiếp tục nộp đơn kiến nghị yêu cầu xét xử giản lược. Thông qua đó, chúng tôi hi vọng tòa án có thể:

- Ra phán quyết một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

- Tuyên bố lệnh cấm với Huawei là hành vi vi hiến.

- Ngừng thực thi các phần liên quan.

Một số người đặt câu hỏi tại sao Huawei lại phản đối gay gắt luật này, và họ còn tuyên bố đây chỉ là chiêu trò truyền thông của Huawei.

Tôi xin phép được giải thích điểm này rõ hơn như sau: Mục đích của vụ kiện này là để bảo vệ những điều đúng đắn. NDAA đúng là có gây bất lợi cho Huawei, nhưng đồng thời, nó cũng lấy đi quyền tự do lựa chọn của các nhà mạng và người tiêu dùng tại Mỹ.

Ở Mỹ, nhiều người tiêu dùng sống tại khu vực nông thôn luôn bị hạn chế khi truy cập vào mạng băng thông rộng với mức giá phải chăng. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng ở khu vực nông thôn để đảm bảo rằng tất cả người Mỹ đều có quyền truy cập như nhau.

Bất chấp những nỗ lực này, hai tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào “tầm ngắm” của họ. Quyết định này có nguy cơ ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi tại hơn 170 quốc gia, bao gồm hơn 3 tỉ người đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Huawei trên toàn cầu.

Kết nối là một quyền cơ bản của con người và Chính phủ Mỹ đang đặt quyền này vào sự may rủi, đặc biệt là người dân ở các nước kém phát triển, nơi có sự phân chia rõ rệt về kỹ thuật số. Ngoài ra, với việc ngăn cản các công ty Mỹ kinh doanh với Huawei, chính phủ sẽ trực tiếp tác động xấu đến hơn 1.200 công ty Mỹ. Và điều này lại tiếp tục ảnh hưởng đến hàng chục nghìn việc làm của người Mỹ.

Thật đáng tiếc là chính phủ Mỹ đang giành quá nhiều thời gian, tài nguyên và cả lực lượng chính trị chỉ để tấn công một công ty tư nhân.

Chúng tôi tin rằng điều này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Hôm nay là mảng viễn thông và công ty Huawei. Ngày mai nó có thể là lĩnh vực của bạn, công ty của bạn và khách hàng của bạn.

Hệ thống tư pháp là tuyến phòng thủ cuối cùng của công lý. Huawei đặt niềm tin vào sự độc lập và toàn vẹn của hệ thống tư pháp Mỹ. Chúng tôi hi vọng rằng những sai lầm trong NDAA có thể được tòa án sửa chữa.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh là việc đảm bảo an ninh mạng cho đến nay vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Huawei. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiếp tục cung cấp các sản phẩm an toàn và tiên tiến với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và khách hàng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các chính trị gia Mỹ đang sử dụng an ninh mạng như một cái cớ để nhận được sự ủng hộ của công chúng cho các hành động vốn được tạo ra nhằm đạt được các mục tiêu khác. Những động thái này chắc chắn không thể giúp hệ thống mạng trở nên an toàn hơn. Nó khiến chúng ta lầm tưởng và có cảm giác là mình đang an toàn, nhưng thật ra chúng ta lại bị đánh lạc hướng khỏi những thách thức to lớn khác mà chúng ta thực sự đang đối mặt.

An ninh mạng là một thách thức chung. Nếu mục tiêu thật sự của chính phủ Mỹ là an ninh mạng, chúng tôi hi vọng họ sẽ tìm cách tiếp cận khác đúng đắn hơn và nên áp dụng các biện pháp trung thực, có hiệu quả để tăng cường an ninh cho mọi người.

Cảm ơn các bạn".