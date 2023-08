Thêm một thành phố lớn của Mỹ cấm TikTok

Theo Gizmodo, thành phố New York đã tham gia vào làn sóng cấm ứng dụng TikTok tại Mỹ. Theo đó, cơ quan quản lý thành phố ban hành một chỉ thị mới về việc cấm TikTok khỏi các thiết bị thuộc nơi này. Bắt đầu từ ngày 16/8, bất kỳ ai sử dụng thiết bị hoặc mạng do thành phố New York sở hữu đều bị cấm tải xuống ứng dụng hoặc truy cập trang web của TikTok.

Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng buộc các cơ quan địa phương phải xóa ứng dụng khỏi điện thoại và máy tính bảng trong vòng 30 ngày.

Thành phố New York vừa ban hành lệnh cấm TikTok.

Phát ngôn viên của tòa thị chính (City Hall) đã xác nhận lệnh cấm mới, cho biết rằng điều này được thúc đẩy sau khi Bộ Tư lệnh Mạng của thành phố New York tiến hành xem xét và xác định rằng ứng dụng TikTok đang “gây ra mối đe dọa an ninh cho hệ thống mạng của thành phố và chỉ đạo loại bỏ ứng dụng này khỏi các thiết bị thuộc sở hữu của thành phố”.

Lệnh cấm của New York đặc biệt đáng chú ý vì thành phố này là quê hương của Alexandria Ocasio-Cortez và Jamaal Bowman, hai trong số những người có sức ảnh hưởng trong việc kêu gọi ngăn chặn việc cấm TikTok. Cả hai nhà lập pháp này đang có đến hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok, họ từng cật lực phản đối những động thái cấm cửa mạng xã hội video ngắn tại Mỹ.

Trên thực tế, Bowman là một trong số các nhà lập pháp đã ủng hộ ứng dụng này trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Washington vào đầu năm nay, cùng với sự góp mặt của những nhà sáng tạo nội dung (TikToker) nổi tiếng trên khắp quốc gia này. Được biết, TikTok đã chi trả mọi chi phí đi lại cho người sáng tạo tại sự kiện này.

Ít nhất 35 tiểu bang, trong đó cả New York, đã thực hiện một số hành động chống lại TikTok, với việc hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng trên các thiết bị của cơ quan chính phủ. Đáng chú ý nhất là bang Montana với động thái chưa từng có là cấm ứng dụng trên các thiết bị cá nhân của toàn tiểu bang.

