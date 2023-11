Startup blockchain Việt đổi tên, tung siêu ứng dụng Coin98 Super Wallet

Coin98 Finance - công ty 6 năm tuổi hoạt động trong lĩnh vực Web3 tại Việt Nam vừa chính thức thông báo đổi tên thành Ninety Eight. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong 6 năm hiện thực hóa việc đưa Web3 đến với đông đảo người dùng trong và ngoài nước của Ninety Eight.

Giao diện chính của Coin98 Super App.

Bên cạnh việc chuyển tên từ Coin98 Finance sang Ninety Eight, công ty cũng đồng thời thông báo thay đổi màu sắc logo sang phong cách “solid color”. Điều này giúp thương hiệu Ninety Eight dễ ghi nhớ, nhất quán hơn, biểu thị cho cam kết phát triển bền vững. Ninety Eight giờ đây không đơn thuần là tài chính, họ còn mong muốn tạo ra một hệ sinh thái toàn diện hơn trong không gian Web3.

Dịp này, Ninety Eight cũng giới thiệu mô hình “Open Builder Space”. “Open Builder Space” được hiểu là không gian mở dành cho “Người tạo lập Web3”, được thiết kế để tạo môi trường cho các công ty khởi nghiệp công nghệ blockchain. Môi trường này thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới, cung cấp các giải pháp và nguồn lực để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành.

"Trong suốt thời gian tìm hiểu và tạo lập Web3, Ninety Eight thấu hiểu những thách thức đặc biệt mà các công ty khởi nghiệp blockchain phải đối mặt. Từ nguồn vốn, tìm kiếm người dùng, phát triển sản phẩm, tính thanh khoản hay khó khăn về mặt công nghệ,…, các startup đều phải đơn độc đón nhận. Với kinh nghiệm và hạ tầng Web3, Ninety Eight mong muốn được đồng hành, san sẻ phần nào khó khăn mà các startup blockchain đang đối mặt", Ninety Eight cho biết.

Ninety Eight là công ty công nghệ blockchain có trụ sở tại Việt Nam, phát triển sản phẩm Coin98 Super Wallet, ứng dụng cho phép người dùng truy cập vào không gian blockchain và lưu trữ tài sản mã hóa. Từ ứng dụng Super Wallet, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ trong blockchain, điều mà một “siêu ứng dụng” trong thị trường truyền thống chưa thể đáp ứng.

Năm 2017, Ninety Eight bắt đầu từ một kênh YouTube đơn thuần chia sẻ kiến thức về Web3 với những người có cùng đam mê trong thị trường tài sản mã hóa. Vượt xa mong đợi ban đầu, kênh YouTube nhận được nhiều phản hồi tích cực. Từ đó, Ninety Eight phát triển thành một trong những cộng đồng chia sẻ kiến thức về blockchain được biết đến bởi đông đảo người dùng Internet Việt Nam.

Năm 2019 là cột mốc quan trọng mới đến với Ninety Eight. Khi đó, Coin98 Wallet (nay là Coin98 Super App) được ra đời với mong muốn cung cấp cho người dùng một sản phẩm để bước chân vào không gian Web3. Từ thời điểm này, Ninety Eight chuyển mình, chính thức trở thành công ty xây dựng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiếp cận blockchain của cộng đồng.

Hiện, Coin98 Super App đã trở thành một trong những ứng dụng Web3 phổ biến nhất với hơn 8 triệu người dùng trên khắp thế giới.

