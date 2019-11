Spotify tung chương trình mua 1 tặng 2 cho gói Premium trên toàn cầu

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:15 PM (GMT+7)

Spotify đưa ra mức giá ưu đãi 3 tháng chỉ với 59.000 đồng cho tất cả người dùng đủ điều kiện.

Trong không khí tưng bừng của các bữa tiệc nhân dịp cuối năm, nhu cầu thưởng thức âm nhạc cũng tăng cao. Hòa chung giai điệu của “Last Christmas”, “Deck the Halls” hay “All I want for Christmas” mà bạn vẫn thường nghe mỗi mùa Giáng Sinh về, Spotify tung vừa ưu đãi gói Premium ưu đãi trên toàn cầu giúp người dùng thỏa thích thưởng thức các ca khúc kinh điển mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo.

Theo đó, Spotify đưa ra mức giá ưu đãi 3 tháng chỉ với 59.000 đồng (giá tại Việt Nam) cho tất cả người dùng đủ điều kiện: Từng dùng thử Premium trước đó và hiện đang ngừng đăng ký. Ưu đãi này có nghĩa là bạn chỉ cần thanh toán cho tháng đầu tiên và được miễn phí 2 tháng tiếp theo. Ưu đãi ba 3 tháng chỉ với 59.000 đồng đã bắt đầu áp dụng từ ngày 19/11/2019 đến hết ngày 1/1/2020. Lưu ý: Những người dùng hủy đăng ký gói Premium sau ngày 19/10/2019 sẽ không được áp dụng ưu đãi này.

Đặc biệt, người dùng miễn phí hoặc lần đầu tiên đăng ký Spotify Premium cũng sẽ được tận hưởng một ưu đãi chưa từng có, với 3 tháng trải nghiệm miễn phí để thỏa sức tận hưởng nhạc hay mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo, cũng như nghe các nội dung podcast theo yêu cầu.

