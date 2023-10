Speedtest.net: Việt Nam tụt tới 9 hạng về tốc độ Internet di động

Theo báo cáo mới nhất của Speedtest.net (một trong những dịch vụ đo lường tốc độ Internet), tốc độ Internet di động của Việt Nam đã giảm tới 9 bậc trong tháng 9/2023 so với một tháng trước đó. Rất may, tốc độ Internet băng rộng của Việt Nam trong tháng vừa qua vẫn giữ nguyên so với trước.

Thứ hạng của Việt Nam về tốc độ Internet di động (trái) và Internet băng rộng (phải).

Cụ thể, tốc độ Internet di động trung bình tại Việt Nam trong tháng 9/2023 là 44,13Mbps, hiện xếp hạng 58 trên thế giới (chỉ tính tại các thị trường mà Speedtest.net có kiểm đếm). Trong khi đó, tốc độ Internet băng rộng trung bình tại Việt Nam trong tháng 9/2023 là 94,45Mbps, giữ nguyên hạng 46 trên thế giới.

Hiện, quốc gia có tốc độ Internet di động nhanh nhất thế giới là UAE với 211,58Mbps, bỏ xa vị trí thứ hai 187,55Mbps của Qatar. Cả hai giữ nguyên vị trí so với tháng trước.

Còn với tốc độ Internet băng rộng, trong tháng 9/2023, Hồng Kông đã tăng trưởng 1 bậc lên vị trí dẫn đầu với 265,17Mbps, soán ngôi vị trí của Singapore là 259,11Mbps.

* Lưu ý: Kết quả đo kiểm của Speedtest.net chỉ mang tính tham khảo. Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông có dịch vụ đo kiểm riêng tại địa chỉ Speedtest.vn.

Nguồn: [Link nguồn]