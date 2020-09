SpaceX tự hào với tốc độ tải xuống bất ngờ từ Starlink

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Khi Elon Musk và SpaceX đề xuất xây dựng một ISP bao gồm các vệ tinh trong quỹ đạo tầm thấp của Trái đất, nó có vẻ giống như một dự án của “khoa học viễn tưởng”.

SpaceX mới đây đã hoàn tất phóng 800 vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp trong số mục tiêu cuối cùng là 12.000 vệ tinh của mình. Ngay cả với con số này, dịch vụ Internet dựa trên không gian Starlink của họ cũng đã có khả năng cung cấp tốc độ tải xuống đáng kinh ngạc lên tới 100 Mbps.

Mặc dù 100 Mbps nghe có vẻ không ấn tượng so với các dịch vụ cáp và cáp quang trên mặt đất, vốn có thể dễ dàng đạt 1000 Mbps trở lên, nhưng tốc độ dữ liệu mới của Starlink chỉ kém tốc độ băng thông rộng trung bình Mỹ, tính đến tháng 4/2019 đạt 118,6 Mbps. Con số 100 Mbps của Starlink cũng cao hơn nhiều so với tốc độ mạng di động trung bình tại Mỹ chỉ là 29 Mbps và cao hơn nhiều so với tốc độ thông thường được cung cấp bởi Hughesnet - nhà cung cấp internet dựa trên vệ tinh lớn nhất hiện nay ở Mỹ. Hughesnet quảng cáo tốc độ chỉ 25 Mbps, mặc dù một số khách hàng may mắn có được hiệu suất tốt hơn.

Việc đạt được mốc 100 Mbps là rất quan trọng vì đó là băng thông đủ cho hầu hết các hộ gia đình hiện nay, trong đó SpaceX cho biết Starlink “đủ nhanh để phát trực tuyến nhiều phim HD cùng một lúc và vẫn có băng thông dự phòng”. Hơn nữa, con số 100 Mbps đó cho thấy một bước nhảy vọt đáng kể so với danh sách các bài kiểm tra tốc độ được thu thập và đăng trên Reddit, thường chỉ đạt tốc độ tải xuống từ 30 đến 65 Mbps.

Tuy nhiên, mặc dù tốc độ tải xuống hơn 100 Mbps có thể khiến một số người nghĩ đến việc chuyển nhà cung cấp internet sang Starlink bất cứ khi nào nó có sẵn, điều quan trọng cần nhớ là Starlink chưa bao giờ được thiết kế để trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự với ISP trên mặt đất. Về cơ bản, đó là một giải pháp thay thế tốt hơn cho DSL hoặc internet dựa trên vệ tinh tại những khu vực nông thôn.

Ông Musk đã giải thích trong một bài thuyết trình của Starlink vào đầu năm nay rằng: “Thách thức đối với bất kỳ thứ gì dựa trên không gian là kích thước của tế bào rất lớn, nó không tốt cho các tình huống mật độ cao. Starlink sẽ có một số lượng nhỏ khách hàng ở Los Angeles. Nhưng chúng tôi không thể làm được nhiều khách hàng ở Los Angeles vì băng thông trên mỗi tế bào đơn giản là không đủ cao”.

Đầu năm nay, FCC thậm chí còn tạo điều kiện cho các ISP dựa trên vệ tinh, như Starlink, có thể cạnh tranh để nhận được 20 tỷ USD tiền trợ cấp đưa Internet đến nông thôn. Vì vậy, Starlink hoàn toàn có khả năng nhận được khoản tiền mặt lớn để đưa hệ thống của mình đến tay người tiêu dùng.

Musk tuyên bố một trong những lợi thế chính của Starlink so với Internet vệ tinh truyền thống là độ trễ tốt hơn nhiều, với việc dịch vụ đủ nhanh để chơi các trò chơi điện tử trực tuyến và với nhiều bài kiểm tra tốc độ trong chuỗi đăng bài trên Reddit gần đây, độ trễ nhận được là từ 20 đến 30ms - những con số khá hấp dẫn.

Vì vậy, ít nhất là hiện tại, tốc độ tải xuống của Starlink có vẻ khá hứa hẹn, mặc dù phải mất nhiều năm nữa SpaceX mới có thể đạt được mục tiêu 12.000 vệ tinh. Và trong thời gian chờ đợi, SpaceX sẽ phải giải quyết một số trở ngại khác của Starlink, chẳng hạn như khiếu nại từ các nhà thiên văn học cho rằng số lượng vệ tinh Starlink có thể gây trở ngại là các quan sát khoa học. Hiện Space X đã bắt đầu giải quyết bằng cách thêm lớp phủ đen trên các vệ tinh mới.

Nguồn: http://danviet.vn/spacex-tu-hao-voi-toc-do-tai-xuong-bat-ngo-tu-starlink-5020206911582851.htm