Thế hệ 10 ra chưa lâu, vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 đã xuất hiện

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Dự kiến ​​sẽ có hơn 150 mẫu máy tính được trang bị vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 từ Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung,...

Intel đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng máy tính xách tay bằng việc ra mắt bộ vi xử lý máy tính xách tay thế hệ mới. Bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 tích hợp đồ họa Intel Iris Xe (tên mã “Tiger Lake”) được Intel giới thiệu là "bộ vi xử lý tốt nhất thế giới dành cho các dòng máy tính xách tay mỏng nhẹ với khả năng chưa từng có về năng suất, khả năng kết hợp, sáng tạo, chơi game và giải trí trên nền tảng Windows và ChromeOS".

Vi xử lý Intel Core thế hệ 11 ra đời dành cho máy tính xách tay mỏng nhẹ.

Theo Intel, tận dụng quy trình công nghệ SuperFin mới của hãng, bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, năng suất và tốc độ phản hồi khi hoạt động ở tần số cao một cách đáng kể so với các thế hệ trước. Dự kiến ​​sẽ có hơn 150 mẫu máy tính được trang bị bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 từ các đối tác Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung và nhiều thương hiệu khác.

Một số điểm nổi bật như khả năng đáp ứng đồng nhất trên pin, thời lượng pin trong thực tế từ 9 tiếng trở lên khi chạy trên các hệ thống có màn hình Full HD, sạc nhanh 30 phút cho 4 tiếng sử dụng trên các hệ thống có màn hình Full HD, hệ thống khởi động khỏi chế độ ngủ nhanh hơn 1 giây,...

Khả năng kết hợp phong phú: Intel Core thế hệ thứ 11 là bộ xử lý tăng cường và làm sống động hơn trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm âm thanh cao cấp với khả năng khử tiếng ồn xung quanh thông qua Intel Gaussian và Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), làm mờ nền nhờ AI, giải mã video mới nhất và tích hợp Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

9 tùy chọn cấu hình cho bộ vi xử lý Intel Core thế hệ 11.

Tối ưu hóa năng suất: Năng suất sử dụng bộ ứng dụng văn phòng nhanh hơn 20%. Khả năng tích hợp của Thunderbolt 4 cũng cho phép tối đa 4 cổng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi.

Sáng tạo nội dung: Chỉnh sửa ảnh trong thực tế nhanh hơn tới 2,7 lần và chỉnh sửa video trong thực tế nhanh hơn gấp đôi. Ngoài ra còn hỗ trợ màn hình 8K HDR và ​​tối đa 4 màn hình 4K HDR cùng lúc.

Giải trí: Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 là bộ xử lý đầu tiên có Dolby Vision hỗ trợ phần cứng, mang lại trải nghiệm nội dung phong phú hơn và cải thiện sức mạnh hệ thống lên khoảng 20% ​​so với thế hệ trước, kéo dài thêm hơn một giờ phát video bằng pin.

Game: Với hiệu suất chơi game tăng lên gấp 2 lần so với thế hệ trước, lần đầu tiên có thể chơi Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 và các game phổ biến khác ở độ phân giải Full HD. Chia sẻ chiến tích và phát trực tuyến nhanh hơn gấp 2 lần.

Nguồn: http://danviet.vn/the-he-10-ra-chua-lau-vi-xu-ly-intel-core-thehethu11-da-xuat-hien-502020591159...Nguồn: http://danviet.vn/the-he-10-ra-chua-lau-vi-xu-ly-intel-core-thehethu11-da-xuat-hien-5020205911592633.htm