Sony âm thầm tiết lộ thiết kế PS5 Pro theo cách không ngờ

Trong khi người hâm mộ đang háo hức chờ đợi lễ kỷ niệm 30 năm PlayStation vào tháng 12, Sony có vẻ đã "nhá hàng" thiết kế của PS5 Pro sớm hơn dự kiến.

Hình ảnh kỷ niệm 30 năm của PlayStation.

Một bài đăng blog kỷ niệm sự kiện này của Sony đã "vô tình" tiết lộ hình ảnh một chiếc máy chơi game có thiết kế chưa từng xuất hiện trước đây, với bốn sọc ngang đặc trưng giống hệt như những hình ảnh rò rỉ về PS5 Pro gần đây.

Đặc biệt, bài đăng story trên Instagram của PlayStation còn kèm theo dòng chữ "YOUR FIRST LOOK 👀" (Cái nhìn đầu tiên của bạn), càng khiến nhiều người tin rằng đây không phải là một sự cố ngẫu nhiên.

Hình ảnh phóng to của thiết bị được cho là PS5 Pro.

Dù Sony chưa chính thức xác nhận, nhưng những bằng chứng này cùng với các tin đồn gần đây cho thấy khả năng PS5 Pro sẽ được công bố trong thời gian tới là rất cao. Tuy nhiên, mức giá dự kiến từ 600-650 USD (hơn 15 triệu đồng) có thể sẽ khiến nhiều người phải cân nhắc.

Cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Sony trong thời gian tới để biết rõ hơn về PS5 Pro và ngày ra mắt chính thức của nó.

