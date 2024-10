Snapchat for Business vào Việt Nam, cạnh tranh TikTok, Facebook Ads

Công ty công nghệ Snap hợp tác cùng MediaDonuts by Aleph, vừa chính thức giới thiệu giải pháp Snapchat for Business (Quảng cáo trên Snapchat dành cho doanh nghiệp) tại thị trường Việt Nam.

Snapchat for Business đã chính thức xuất hiện tại Việt Nam.

Giải pháp Snapchat for Business trang bị cho doanh nghiệp những công cụ để xây dựng trải nghiệm khách hàng, từ giai đoạn nhận biết đến giai đoạn chuyển đổi. Các tính năng có thể kể đến như Takeovers (Quảng cáo xuất hiện ngay khi người dùng khởi động ứng dụng), Reach & Frequency (Phạm vi tiếp cận & Tần suất hiển thị), quảng cáo AR (thực tế ảo) và Dynamic Product Ads (Quảng cáo động).

Tại Việt Nam, MediaDonuts by Aleph là đại diện độc quyền của Snap, thông qua hợp tác chiến lược giữa hai bên. MediaDonuts by Aleph sẽ cung cấp các giải pháp quảng cáo của Snapchat cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Snapchat for Business tại Việt Nam tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử, trò chơi điện tử và du lịch.

Snapchat là nền tảng nhắn tin và chia sẻ hình ảnh, video với hơn 850 triệu người dùng mỗi tháng và 432 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày. Snapchat đang tiếp cận 90% thanh thiếu niên từ 13 - 34 tuổi tại hơn 25 quốc gia, trong đó có những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ.

Riêng tại Mỹ, người dùng Snapchat có sức chi tiêu lên đến 2,2 nghìn tỷ USD. Theo Snapchat, 61% người dùng cho biết, bạn bè và gia đình là yếu tố quan trọng nhất tác động đến quyết định mua sắm của họ. Ngoài ra, thống kê cho thấy, 75% người dùng tin công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trên Snapchat góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và tạo ra mối liên kết giữa người tiêu dùng và các thương hiệu.

