Sếp lớn Huawei: "Chúng tôi đã học cách sống với các hạn chế của Hoa Kỳ"

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Eric Xu vừa có những chia sẻ rất đáng chú ý về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ảnh hưởng tới hoạt động của Huawei suốt thời gian qua.

Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Eric Xu.

South China Morning Post: Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, chính quyền ông Biden sẽ có thêm hành động chống lại Huawei nếu cần thiết. Vậy Huawei sẽ đối phó với bất kỳ hạn chế thương mại hoặc chip mới nào?

Eric Xu: Kể từ ngày 16/5/2019, Huawei, với tư cách là một công ty, đã học cách sống với các hạn chế của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã quen với chúng vào thời điểm này, bất kể sẽ thêm vào hay một số sẽ bị loại bỏ. Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi tại Huawei đã quen với việc sống và làm việc theo Danh sách pháp nhân Hoa Kỳ. Tôi tin rằng đó là một trải nghiệm độc đáo cho mọi nhân viên Huawei khi sống và làm việc theo Danh sách thực thể đó.

Khi chúng tôi quyết định mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới mà bạn vừa đề cập, chúng tôi đã đánh giá đầy đủ khả năng đảm bảo nguồn cung cấp chip của mình. Nếu chúng tôi không cảm thấy rằng chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã không đưa ra quyết định như vậy ngay từ đầu. Có một câu nói cổ của Trung Quốc: Luôn luôn có một con đường phía trước.

Associated Press: Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã làm tổn hại đến thương hiệu điện thoại thông minh của Huawei. Tôi tự hỏi, trong tương lai, để bù đắp cho điều này, Huawei định nhấn mạnh vào công nghệ nào, ngành nào và thị trường nào? Trong 5 - 10 năm nữa, ông mong đợi danh tính của Huawei sẽ như thế nào?

Eric Xu: Tôi thực sự không thể hình dung Huawei sẽ như thế nào trong 5 hoặc 10 năm nữa. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng, Huawei vẫn sẽ tồn tại vào thời điểm đó. Hi vọng lớn nhất của Huawei trong 5 - 10 năm tới là tồn tại và tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ vẫn có thể tương tác như ngày nay.

Do đó, mở rộng sang một số lĩnh vực nhất định, giảm quy mô một số lĩnh vực hoặc thậm chí bán một số đơn vị nhất định là những quyết định chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo sự tồn tại của mình. Tất nhiên, một trong những hướng mà chúng tôi sẽ khám phá là các bộ phận kinh doanh của mình sẽ không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chip.

Tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà phân tích toàn cầu của Huawei được tổ chức vào tháng 4 năm nay, tôi đã nói về năm biện pháp chiến lược mà Huawei sẽ thực hiện để đảm bảo sự tồn tại của chúng tôi. Tôi hy vọng những biện pháp đó sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này.

Reuters: Khi nào các lĩnh vực kinh doanh mới mà công ty đang khai thác, như khai thác 5G và sân bay 5G, có thể bù đắp doanh thu bị mất từ ​​mảng kinh doanh thiết bị cầm tay hay không?

Eric Xu: Doanh thu của chúng tôi từ việc kinh doanh điện thoại thông minh, đó là khoảng 50 tỉ USD vào năm 2020. Năm nay, con số này sẽ giảm ít nhất 30 đến 40 tỉ USD. Tôi nghĩ sẽ còn khá lâu nữa chúng ta mới có thể kiếm được từ 30 đến 40 tỉ USD từ các giải pháp 5G công nghiệp.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta vẫn tiếp tục đi sâu vào các ứng dụng 5G và AI trong công nghiệp và tập trung vào các vấn đề và thách thức mà các ngành dọc phải đối mặt? Đầu tiên, làm điều này chắc chắn có thể tăng doanh thu của Huawei. Thứ hai, khi cả ngành cùng nhau xác định 5G, chúng tôi hi vọng sẽ sử dụng 5G để tạo ra giá trị cho các ngành khác nhau. Những nỗ lực của Huawei trong việc áp dụng 5G cho các ngành dọc là một phần của cam kết đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đã đi đầu khi sử dụng 5G và AI để thực sự giải quyết những thách thức trong khai thác than, cảng và sân bay, đồng thời nâng cao hiệu quả và trải nghiệm. Tôi tin rằng thông qua những nỗ lực chung của Huawei và các công ty trong ngành khác ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy một cảnh quan hoàn toàn khác giữa các ngành khác nhau trong vài năm tới và chúng ta sẽ thấy rõ giá trị hữu hình mà 5G và AI tạo ra.

Rất có thể trong một vài năm nữa, mức độ số hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau trên khắp Trung Quốc sẽ là một ví dụ khác cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu, giống như những gì nước này đã làm với thanh toán di động và thương mại điện tử. Huawei hoàn toàn cam kết đẩy nhanh quá trình số hóa này và tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm thấy những thay đổi này. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong số các bạn đã thấy một số điều này sẽ trông như thế nào ở sân bay Thâm Quyến hoặc sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.

