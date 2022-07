Sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng iPhone mà không biết 4 tính năng này

Rạng sáng ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 13 series với nhiều cải tiến đáng chú ý tại sự kiện "California Streaming".

Không có nhiều thay đổi về thiết kế bên ngoài, ngoại trừ việc Apple đã sắp xếp lại cụm camera sau trên iPhone 13 theo đường chéo (camera của iPhone 12 được xếp theo chiều dọc).

Camera trên iPhone 13 được đặt chéo thay vì đặt dọc. Ảnh: TIỂU MINH

Theo The Next Web, có 2 lí do khiến Apple phải thay đổi vị trí đặt camera sau trên iPhone 13, một là vì lí do kỹ thuật và hai là chiêu trò quảng cáo.

Một trong những tính năng mới được bổ sung thêm trên iPhone 13 và iPhone 13 mini là “sensor shift stabilization”. Về cơ bản, đây là một cơ chế cho phép cảm biến tự động dịch chuyển, giúp người dùng có được những bức ảnh rõ ràng và ổn định hơn.

iPhone 13 mini và iPhone 13 được trang bị 2 camera ở phía sau với độ phân giải 12 MP. Trong khi đó phiên bản cao cấp hơn là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có đến 3 camera, bao gồm ống kính góc rộng, siêu rộng và ống kính tele f/2.8 (hỗ trợ zoom quang học 3x).

Dưới đây là 4 tính năng độc đáo trên iPhone 13 series, sẽ rất tiếc nếu bạn không biết cách sử dụng.

1. Cinematic mode (chế độ điện ảnh)

Cinematic mode (chế độ điện ảnh) cho phép người dùng dễ dàng thay đổi khẩu độ, tiêu điểm từ chủ thể này sang chủ thể khác. Trong trường hợp lấy nét sai, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại trong phần hậu kì.

Về cơ bản, chế độ này mang đến một trải nghiệm quay phim hoàn toàn mới, giúp làm mờ hậu cảnh và tập trung vào chủ thể tốt hơn. Dù chưa thể nào bằng máy ảnh chuyên nghiệp nhưng đây là tính năng rất đáng để bạn sử dụng thử.

Chế độ điện ảnh giúp người dùng tập trung chủ thể, làm mờ hậu cảnh hoặc tiền cảnh tốt hơn. Ảnh: TIỂU MINH

2. Chế độ macro

Chế độ macro chỉ có sẵn trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, 2 phiên bản thấp hơn không được trang bị do hạn chế về cảm biến và khẩu độ bé.

Chế độ macro cho phép bạn chụp ảnh cận cảnh các vật thể trong vòng 2 cm với tiêu cự sắc nét. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng chế độ macro để quay phim, đặc tả cận cảnh các chi tiết như mắt, môi, ong, bướm, hoa lá.

Người dùng có thể bật/tắt chế độ macro tự động trong phần Settings (cài đặt) - Camera (máy ảnh).

3. Phong cách nhiếp ảnh

Tương tự như các mẫu smartphone Android trên thị trường, Apple đã bổ sung thêm một số bộ lọc màu theo phong cách rực rỡ, mát mẻ, ấm áp, sống động… để bạn có thể chụp ảnh và sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần mở ứng dụng camera và chọn chế độ Ảnh, sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên ở trên đầu màn hình và chọn bộ lọc tương ứng. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có chủ động chỉnh sửa các thông số như tông màu, độ ấm… cho đến khi cảm thấy ưng ý.

Dễ dàng thay đổi, chỉnh sửa thông số của các bộ lọc màu có sẵn. Ảnh: TIỂU MINH

4. ProRes

ProRes chỉ có sẵn trong chế độ video trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Bạn không thể sử dụng nó với chế độ điện ảnh, Time-Lapse hoặc Slo-Mo.

Apple đã giới thiệu ProRes vào năm 2007, nhưng đây là lần đầu tiên nó được mang lên iPhone. Nói một cách đơn giản, ProRes sẽ cho phép bạn quay video độ phân giải cao ở định dạng nén, dễ dàng chỉnh sửa trong Photos, iMovie hoặc phần mềm chuyên nghiệp.

Tính năng này chủ yếu có lợi cho những người yêu thích quay phim bằng điện thoại, sáng tạo nội dung… giúp cho việc chỉnh sửa và quay video chất lượng cao trở nên dễ dàng hơn.

Chế độ ProRes giúp người dùng quay và chỉnh sửa video chất lượng cao dễ dàng hơn. Ảnh: PhoneArena

Chất lượng hình ảnh tốt hơn, độ phân giải tốt hơn, khẩu độ lớn hơn, cảm biến tốt hơn… và đặc biệt là khả năng dễ sử dụng đã giúp iPhone trở thành một trong những thiết bị có camera tốt nhất hiện nay.

