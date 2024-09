Sao kê là gì? Cách đọc sao kê tài khoản ngân hàng chính xác, nhìn là hiểu

Nếu bạn muốn biết những thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của mình, hãy xem sao kê ngân hàng. Những tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt đầy đủ về mọi hoạt động trong tài khoản ngân hàng của bạn hàng tháng.

Bạn có thể nhận sao kê ngân hàng qua thư điện tử và nên kiểm tra định kỳ hàng tháng để nắm rõ tình hình tài chính của mình.

Sao kê ngân hàng là gì?

Sao kê tài khoản ngân hàng là bảng thống kê các giao dịch làm biến động số dư tài khoản của khách hàng trong một kỳ được tùy chỉnh. Kỳ sao kê thường lấy trong khoảng 1 tháng hoặc ngắn hơn, dài hơn tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Các ngân hàng và đơn vị hợp tác tín dụng phải cung cấp cho khách hàng một báo cáo ngân hàng hàng tháng nếu tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của khách hàng có ít nhất một giao dịch tài khoản phát sinh trong kỳ. Nhưng nếu hoạt động của bạn ít thường xuyên hơn, họ sẽ cung cấp báo cáo hàng quý.

Theo mặc định, các ngân hàng thường gửi sao kê bằng văn bản chi tiết qua thư, nhưng bạn có thể chọn gửi sao kê qua email hoặc thống kê trực tiếp trên trang web hoặc qua ứng dụng ngân hàng. Nếu chọn, bạn có thể tìm thấy sao kê điện tử trực tuyến khi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình.

Có nên nhận sao kê ngân hàng trực tuyến không?

Sao kê ngân hàng không cần giấy tờ, hay eStatement, là phiên bản PDF của sao kê ngân hàng bằng bản cứng đến tay khách hàng. Có một số lý do để bạn nên chọn sao kê trực tuyến thay vì nhận qua thư:

✓ An toàn hơn: Bạn không phải lo lắng về việc sao kê của mình bị thất lạc trong quá trình gửi thư, bị đánh cắp danh tính, bị nhà cung cấp dịch vụ in ấn của ngân hàng đọc hoặc đánh cắp, hoặc việc lưu trữ và hủy bỏ các tài liệu một cách an toàn.

✓ Tránh phí: Một số ngân hàng tính phí cho mỗi sao kê in hoặc tính phí hàng năm, nhưng sao kê điện tử thì miễn phí.

✓ Tốt hơn cho môi trường: Năm 2019, Ngân hàng Hoa Kỳ chỉ riêng việc gửi 551 triệu báo cáo giấy cho khách hàng, đã tiêu tôn tới 7,915 tấn giấy. Khi bạn chuyển sang sao kê trực tuyến, bạn giúp giảm thiểu chất thải giấy và sử dụng ít tài nguyên hơn cho việc sản xuất và vận chuyển giấy.

✓ Nhận báo cáo nhanh hơn: Báo cáo điện tử có sẵn ngay lập tức và bạn không phải chờ chúng được gửi qua thư.

Một nhược điểm của việc không dùng giấy tờ là sao kê điện tử của bạn chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian giới hạn, đôi khi là 12, 24 hoặc 36 tháng, tùy thuộc vào ngân hàng. Vì lý do đó, bạn có thể cân nhắc tải xuống hoặc in bản sao nếu cần lưu trữ dài hạn.

Lý do nên kiểm tra sao kê ngân hàng

Cách duy nhất để theo dõi kỹ lưỡng tài khoản ngân hàng của bạn là xem hoạt động tài khoản của bạn thường xuyên hoặc đọc tất cả các báo cáo ngân hàng của bạn. Bằng cách xem xét thông tin này, bạn có thể tìm và giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về tài khoản. Ví dụ như:

✓ Giao dịch trái phép: Nếu bạn tìm thấy một giao dịch mà không phải do mình thực hiện, bạn có 60 ngày sau khi nhận được sao kê để thông báo cho ngân hàng và tránh để bị thất thoát tiền trong tài khoản.

✓ Lỗi giao dịch: Bạn có thể tìm kiếm các giao dịch không chính xác và liên hệ với nhà cung cấp hoặc làm việc với ngân hàng để sửa lỗi.

✓ Phí định kỳ: Trong một cuộc khảo sát tại Mỹ năm 2022, người tiêu dùng đã đánh giá thấp chi phí đăng ký hàng tháng định kỳ của họ. Việc xem xét tài khoản thường xuyên giúp bạn tiết kiệm tiền khi xác định và hủy các khoản phí cho những dịch vụ bạn không sử dụng.

✓ Phí tài khoản: Theo dõi chi tiết các khoản phí ngân hàng phát sinh, chẳng hạn như phí bảo trì tài khoản hàng tháng, phí ATM hay phí thấu chi.

Cách đọc sao kê tài khoản ngân hàng

Thông thường, ngoài thông tin về chủ tài khoản, số tài khoản, địa chỉ, sao kê tài khoản sẽ có những cột thông tin như ngày giao dịch, số tiền ghi nợ, số tiền ghi có, số dư và các nội dung chi tiết khác diễn giải về giao dịch.

Sau đây là phân tích các thành phần chính của sao kê ngân hàng và cách đọc, hiểu hiệu quả từng phần:

✓ Thông tin ngân hàng: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của ngân hàng.

✓ Thông tin tài khoản: Chứa tên, địa chỉ và số tài khoản của khách hàng.

✓ Kỳ báo cáo: Cho biết ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ sao kê các giao dịch được liệt kê trên báo cáo.

✓ Số dư mở/đóng hay còn gọi là Tóm tắt tài khoản: Cung cấp tổng quan về hoạt động tài khoản của bạn trong kỳ sao kê. Bao gồm số dư mở - số tiền trong tài khoản của bạn vào đầu kỳ, tổng số tiền gửi, tổng số tiền rút và số dư đóng - số tiền trong tài khoản của bạn vào cuối kỳ.

✓ Tiền gửi: Liệt kê tất cả các khoản tiền gửi vào tài khoản trong thời gian sao kê. Mỗi mục nhập thường bao gồm ngày giao dịch, mô tả và số tiền được ghi có vào tài khoản.

✓ Chi tiết giao dịch: Liệt kê tất cả các giao dịch trong kỳ sao kê. Các giao dịch thường được liệt kê theo thứ tự thời gian và bao gồm các chi tiết như ngày, mô tả (ví dụ: rút tiền tại cây ATM, quẹt thẻ, chuyển khoản mua sắm...), số tiền và số dư sau mỗi giao dịch.

✓ Phí: Bất kỳ khoản phí nào do ngân hàng tính, chẳng hạn như phí dịch vụ hàng tháng hoặc phí thấu chi, sẽ được liệt kê trong phần này.

✓ Thông tin lãi suất: Nếu tài khoản của bạn có lãi, phần này sẽ hiển thị số tiền lãi được hưởng trong kỳ sao kê.

Hãy nhớ rằng, bố cục và nội dung của sao kê ngân hàng có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Nếu có điều gì bạn không hiểu trong sao kê của mình, đừng ngần ngại liên hệ với ngân hàng để được giải thích rõ hơn.

Tất nhiên, thành phần quan trọng nhất của sao kê ngân hàng là chi tiết giao dịch. Đây là nơi bạn có thể xem mọi thứ liên quan đến chi tiêu của mình và là nơi bạn sẽ dành phần lớn thời gian để phân tích tình hình tài chính của bản thân.

