Samsung "làm loạn" lịch trình One UI 7.0 khiến người dùng hoang mang

Mặc dù Samsung đã ấn định ngày 7/4 là thời điểm phát hành One UI 7.0 cho các thiết bị đủ điều kiện, những diễn biến gần đây lại khiến nhiều người dùng đặt dấu hỏi về độ tin cậy của thông tin này.

Samsung khiến người dùng hoang mang về lịch trình phát hành One UI 7.

Việc One UI 7.0 bị chậm trễ so với One UI 6.0 đã gây ra không ít lo ngại. Các bản beta được tung ra từ cuối năm 2024 đến tháng 3/2025, nhưng kế hoạch phát hành chính thức lại liên tục bị điều chỉnh. Thậm chí, dòng Galaxy S25 đã được xuất xưởng với One UI 7.0 ổn định, trong khi các dòng máy tầm trung và giá rẻ vẫn đang phải chờ đợi.

Sự "lộn xộn" này càng trở nên khó hiểu khi Samsung công bố lịch trình phát hành One UI 7.0 khác nhau trên các trang web dành riêng cho từng quốc gia. Ví dụ, tại Malaysia là ngày 14/4, trong khi ở Mỹ là ngày 10/4. Đỉnh điểm là việc Samsung gỡ bỏ và sau đó đăng lại thông báo về lịch phát hành tại Mỹ, nhưng không đưa ra lời giải thích nào.

Nhiều người dùng cho rằng, những động thái này cho thấy Samsung đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện One UI 7.0, hoặc đang có những thay đổi vào phút chót. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đây có thể chỉ là một sự cố kỹ thuật đơn thuần.

Hiện tại, người dùng vẫn đang chờ đợi Samsung đưa ra thông báo chính thức để làm rõ tình hình. Chỉ khi One UI 7.0 được phát hành thực tế, những nghi ngờ mới có thể được xóa bỏ.