Phòng chống dịch Covid-19: Gần 7 tỷ tin nhắn được gửi đến 125 thuê bao di động

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 12:05 PM (GMT+7)

Đó là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về các hoạt động trong tháng 2/2020.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại buổi lễ "Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2020 và định hướng hoạt động trong tháng 3/2020", Bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc và chia sẻ thông tin về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra.

Cụ thể, thứ trưởng Phan Tâm cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức 5 đợt nhắn tin tuyên truyền tới hơn 125 triệu thuê bao với tổng số gần 7 tỷ tin (quy đổi ra bản tin SMS thông thường); thiết lập hệ thống giao ban trực tuyến từ Bộ Y tế tới 23 bệnh viện trên cả nước; triển khai việc miễn cước cuộc gọi đến các số hotline của Bộ Y tế cũng như miễn cước truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin về phòng, chống dịch bệnh.

Các cán bộ, công chức đến làm việc tại Trụ sở Bộ TT&TT được kiểm tra thân nhiệt và khuyến nghị khử trùng tay để phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, thứ trưởng Phan Tâm cũng đã thông báo nhanh một số thông tin khác về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại nước ta. Theo đó, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế đánh giá cao mặc dù được đánh giá là quốc gia có nguy cơ lây nhiêm cao do có chung đường biên giới với Trung Quốc.

Theo đó, Bộ TT&TT đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiều giải pháp kịp thời, đồng bộ, hiệu quả như: Chỉ đạo tăng cưởng truyền thông, thông tin cơ sở, thông tin đại chúng và trên các kênh truyền thông khác, tổ chức nhắn tin tuyên truyền đến các thuê bao di dộng trên cả nước, triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc và chia sẻ thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ đã xây dựng và đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch truyền thông phù hợp với diễn biến của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đã có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ đã thành lập Tổ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về “5G Security” và hướng dẫn kỹ thuật hạ tầng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử; Làm việc với các Doanh nghiệp trong liên minh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng Việt Nam hỗ trợ phát triển và làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Trong lĩnh vực Công nghiệp ICT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bàn về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ICT giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tại buổi làm việc Bộ trưởng đề xuất cần tổ chức các hội thảo, diễn đàn để doanh nghiệp ICT Việt Nam giới thiệu các sản phẩm của mình tại Hàn Quốc.

