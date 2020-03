Apple “bắt tay” với Johnson & Johnson để giúp Apple Watch ngăn chứng đột quỵ

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 16:48 PM (GMT+7)

Mới đây, Apple và Johnson & Johnson đã hợp tác nghiên cứu để tích hợp cho Apple Watch tính năng phát hiện nguy cơ đột quỵ.

Vào hôm thứ ba vừa qua, Johnson & Johnson và Apple đã công bố một nghiên cứu mới có tên Heartline, có thể tích hợp vào đồng hồ Apple Watch và giúp giảm nguy cơ đột quỵ và phát hiện sớm chứng rung nhĩ (AFib) cho người đeo.

AFib là nguyên nhân hàng đầu của đột quỵ nhưng Johnson & Johnson cho biết chúng rất khó chẩn đoán vì mọi người thường không có triệu chứng rõ ràng. Từ tháng 12/2018, Apple đã bắt đầu cung cấp phát hiện AFib trên Apple Watch Series 4. Tính năng này cho phép người dùng chạy thử nghiệm nhanh bằng Apple Watch để xem họ có bị AFib hay không. Những người dùng đó sau đó có thể gửi kết quả tới bác sĩ để phân tích và kiểm tra thêm, nếu cần.

Apple đã đặt nền tảng để giới thiệu các tính năng và nghiên cứu sức khỏe mới trong các sản phẩm của mình trong vài năm qua. Công ty coi sức khỏe là một trong những lĩnh vực tăng trưởng quan trọng trong tương lai, thuê hàng chục bác sĩ để kết hợp nhiều tính năng hơn vào các sản phẩm của mình. Năm ngoái, trao đổi với CNBC, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cho hay, đóng góp lớn nhất của Apple cho nhân loại sẽ liên quan đến công nghệ y tế.

“Heartline Study” là một nghiên cứu trên toàn quốc, ngẫu nhiên, có kiểm soát, dựa trên ứng dụng, được tài trợ bởi Janssen Enterprises, Inc., một thành viên của Công ty Dược phẩm Janssen của Johnson & Johnson. Nhóm nghiên cứu đã làm việc với Apple để cùng thiết kế nghiên cứu và ứng dụng Heartline Study. Tính năng này được thử nghiệm trên những người từ 65 tuổi trở lên với Medicare và từ mẫu iPhone 6s trở lên chạy iOS 12.2 trở lên.

Những người tham gia đủ điều kiện sẽ được chọn ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm. Một nhóm sẽ tham gia bằng cách chỉ sử dụng ứng dụng Heartline Study trên iPhone. Một nhóm khác sẽ tham gia bằng cách sử dụng ứng dụng nghiên cứu trên iPhone cùng với Apple Watch để sử dụng ứng dụng ECG và tính năng thông báo nhịp tim bất thường.

Những người tham gia được chọn trong nhóm Apple Watch có thể mua đồng hồ với giá chiết khấu hoặc có thể mượn đồng hồ miễn phí. Những người mượn sẽ phải trả lại đồng hồ khi kết thúc nghiên cứu.

Ứng dụng đã có sẵn miễn phí trong App Store.

Theo đại diện Johnson & Johnson, quá trình nghiên cứu Heartline sẽ kéo dài 3 năm, bao gồm 2 năm theo dõi tích cực và 1 năm thu thập dữ liệu bổ sung.

Trước đó, Apple và Stanford đã công bố kết quả của một nghiên cứu về tim trước đó vào tháng 11 năm ngoái. Đây được xem là một nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay và đã được đăng trên Tạp chí Y học New England (The New England Journal of Medicine). Nghiên cứu có 419.000 người tham gia trong 8 tháng và thấy rằng chỉ hơn 2.000 người nhận được thông báo về nhịp tim không đều. Tuy nhiên kết quả của nghiên cứu đã thu hút khá nhiều tranh luận và chưa có độ chính xác cao.

