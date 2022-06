Phát hiện ra hành tinh 'siêu Trái đất' có thể tồn tại sự sống

Nghiên cứu mới của nhà thiên văn học Hiroki Harakawa từ nhóm điều hành Kính viễn vọng Subaru (đặt tại Hawaii - Mỹ), Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản (NAOJ) cho thấy một hành tinh được đặt tên là Ross 508b lớn gấp 4 lần Trái đất và là một hành tinh đầy hứa hẹn cho sự sống.

Hành tinh Ross 508b quay quanh một "ngôi sao lùn đỏ" cách chúng ta 36,5 năm ánh sáng. Thời gian của một quỹ đạo hoàn chỉnh xung quanh ngôi sao của hệ thống chỉ là 10,75 ngày, trái ngược với chu kỳ hàng năm của Trái đất, kéo dài gần 365 ngày.

Hành tinh này nằm ngay cạnh rìa ngoài của "vùng sự sống". ‘Vùng sự sống’ (Goldilocks) của một ngôi sao là một vùng nơi mà các điều kiện nhiệt độ, bức xạ phù hợp để nước ở trạng thái lỏng và sự sống có cơ hội phát sinh. Nhưng vùng này cũng mang tính chất tương đối.

Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Publications of the Astronomical Society of Japan cho biết hành tinh Ross 508b, quay quanh ngôi sao ở một khoảng cách cung cấp nhiệt độ có lợi cho sự hình thành nước trên bề mặt hành tinh. Điều này cho thấy Ross 508b nằm trong vùng có thể tồn tại sự sống.

Điều gây ấn tượng với các nhà khoa học là Ross 508b, mặc dù có các điều kiện hoàn toàn khác so với Trái đất, nhưng nhìn chung dường như có nhiều đá hơn và ít khí hơn. Nói cách khác, nó rất giống với Trái đất.

Mặc dù thực tế là khu vực mà hành tinh ‘siêu Trái đất’ tọa lạc không quá nóng cũng không quá lạnh khá thuận lợi cho sự sống. Nhưng không phải chỉ ở trong khu vực có thể sinh sống là sẽ có sự sống. Bởi chúng ta có thể thấy sao Hỏa nằm trong vùng sinh sống của Mặt trời nhưng vẫn không thể duy trì sự sống.

Ross 508b có khối lượng bằng 18% so với Mặt trời, khiến nó trở thành ngôi sao mờ nhất và nhỏ nhất có thế giới quay quanh quỹ đạo đã được phát hiện bằng cách sử dụng vận tốc xuyên tâm. Phương pháp vận tốc xuyên tâm hoặc phương pháp dao động hoặc Doppler là một trong những kỹ thuật được sử dụng để tìm ngoại hành tinh.

