NASA lên kế hoạch tiếp tục khám phá bí ẩn của Mặt Trăng

Theo CNET, trong thập kỷ tới, NASA quyết tâm mô phỏng lại năng lượng từ thời Apollo bằng cách đưa hoạt động thám hiểm không gian trở lại mặt trăng. Cơ quan đã có một lịch trình của các nhiệm vụ đầy tham vọng, được gọi chung là kế hoạch Artemis, sẵn sàng đạt đến đỉnh cao trong việc hiện thực hóa những điều chỉ có trong khoa học viễn tưởng như trạm mặt đất, xe cộ, nguồn điện và thậm chí là “Lunanet”.

Vào ngày 2/6, NASA đã công bố thông tin về một dự án mặt trăng thú vị với chủ đề: Solving the puzzle of the Gruithuisen Domes (Giải mã những câu đố về Gruithuisen Domes).

Bắt đầu từ việc những kính viễn vọng trên Trái đất đã cho các nhà khoa học thấy rằng có một vài cấu trúc hình vòm trên mặt trăng khác biệt với địa hình xung quanh. Sau nhiều năm quan sát, nhiều người kết luận rằng cấu trúc – được đặt tên là Gruithuisen Domes – phải được làm từ một loại mắc-ma, hoặc đá tan chảy thường bắt nguồn từ hoạt động núi lửa, giàu silica và tương tự như thành phần của đá granit.

NASA muốn giải mã bí ẩn của những địa hình Gruithuisen Domes có hình mái vòm.

Nhưng điều khó hiểu ở đây là các núi lửa silica trên Trái Đất thường được hình thành bởi 2 thành phần là nước và mảng kiến ​​tạo. Nhưng cả hai đều không có trên mặt trăng. Vì vậy, vẫn tồn tại một bí ẩn rằng làm thế nào các Gruithuisen Domes có thể hình thành.

Vì vậy, song song với các sứ mệnh của Artemis, NASA đã sẵn sàng “mổ xẻ” những bí ẩn kỳ lạ về mặt trăng với một công cụ khoa học mới có tên là Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer, hoặc Lunar-VISE.

Về mặt kỹ thuật, Lunar-VISE là sự kết hợp của 5 bộ phận riêng lẻ, 2 bộ phận trong số đó sẽ được gắn trên tàu đổ bộ mặt trăng và 3 bộ phận sẽ được gắn vào một máy dò di động. Lunar-VISE sẽ phân tích những lớp bụi cũng như đất đá nằm ở phần đỉnh của những mái vòm Gruithuisen Domes.

NASA tin rằng điều này sẽ giúp giải mã thành phần thực sự của các mái vòm là gì và hy vọng rằng phần còn lại của câu chuyện về Gruithuisen sẽ được mở ra. Trong kế hoạch, điều này có thể thông báo cho các nhiệm vụ của Artemis trong tương lai sẽ có thể gửi các phi hành gia hoặc robot đến mặt trăng dễ dàng hơn, vì khi nắm rõ được địa hình thì việc hạ cánh với bất kỳ loại vật thể nào cũng sẽ được hưởng lợi.

Ngoài ra, cùng với Lunar-VISE, NASA cũng tiết lộ chi tiết về một nhiệm vụ khoa học hấp dẫn khác dành cho Artemis. Cơ quan này có kế hoạch gửi một loại nấm men lên bề mặt của mặt trăng bằng cách sử dụng một bộ công cụ khoa học có tên là Lunar Explorer Instrument dành cho các ứng dụng sinh học không gian, hay còn gọi là LEIA. Sau đó, sẽ chờ đợi và theo dõi điều gì xảy ra khi sinh vật tiếp xúc với vi trọng lực và bức xạ ngoài không gian.

Nhiệm vụ này đầy hứa hẹn bởi vì loại nấm men mà NASA sắp gửi ra ngoài không gian, được gọi là Saccharomyces cerevisiae, là một mô hình sinh học quan trọng của con người, đặc biệt là trong các lĩnh vực di truyền, quá trình sao chép và phân chia tế bào và phân tử, và phản ứng tổn thương DNA đối với các yếu tố trong môi trường bức xạ. Nói cách khác, thông tin thu được từ thí nghiệm nấm men Artemis một ngày nào đó có thể hỗ trợ các nghiên cứu sinh học trên Trái Đất cũng như làm sáng tỏ chính xác cách môi trường không gian ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Gần đây, điều này đã được chứng minh là một chủ đề quan trọng, khi các chuyến bay vũ trụ có động cơ thương mại và khoa học liên tục phát triển - trên thực tế cho thấy chúng ta đã ở giai đoạn lặp lại thứ hai của thời kỳ Apollo.

