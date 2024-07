OpenAI đến gần bờ vực phá sản với khoản dự báo lỗ cực "khủng"

Theo Windows Central, OpenAI đang đối mặt với nguy cơ phá sản trong vòng 12 tháng tới do chi phí hoạt động khổng lồ. Theo báo cáo của The Information, OpenAI dự kiến sẽ thua lỗ 5 tỷ USD trong năm 2024, chủ yếu do chi phí đào tạo mô hình AI và chi phí nhân sự.

OpenAI dự kiến lỗ khoảng 5 tỷ USD và có nguy cơ phá sản trong 12 tháng tới.

Mặc dù ChatGPT đã đạt được thành công lớn và tạo ra doanh thu đáng kể, nhưng chi phí vận hành hàng ngày lên tới 700.000 USD đã khiến tình hình tài chính của OpenAI trở nên căng thẳng. Công ty đã trải qua 7 vòng gọi vốn, huy động được hơn 11 tỷ USD và hiện được định giá 80 tỷ USD. Tuy nhiên, với tốc độ đốt tiền hiện tại, OpenAI có thể sẽ cạn kiệt nguồn lực tài chính trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, CEO Sam Altman của OpenAI vẫn tỏ ra lạc quan và tập trung vào mục tiêu dài hạn là phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Ông tin rằng AGI sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho xã hội và OpenAI sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đạt được mục tiêu này.

Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại, OpenAI sẽ cần phải tìm kiếm thêm nguồn vốn đầu tư hoặc tìm ra các giải pháp để cắt giảm chi phí nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]