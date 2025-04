Ông Trương Gia Bình: "FPT sẽ có những mô hình AI như DeepSeek"

Năm 2024, FPT ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 11.070 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 19,4% vào 20,3% so với năm 2023, vượt 102% mục tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đóng vai trò then chốt trong sự tăng trưởng này là lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài với doanh thu tăng trưởng 27,4% so với năm trước, đạt 30.953 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD). Hay mảng Dịch vụ Chuyển đổi số ghi nhận doanh thu 14.340 tỷ đồng, tăng trưởng 37,6% so với năm trước và chiếm 46,3% tổng doanh thu từ Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài.