Nữ streamer "nàng thơ" Đà Lạt ZyZy vừa bị công an tạm giữ hình sự, là ai?

Nữ streamer ZyZy trong một bức ảnh do cô đăng công khai trên mạng xã hội.

ZyZy là biệt danh của nữ streamer Hoàng Vi Xuân (25 tuổi), người Đà Lạt. Cô trở nên nổi tiếng trong làng Liên Quân Mobile bởi những đoạn livestream trên Facebook hay các clip ngắn trên TikTok liên quan tới tựa game quốc dân này.

Mới đây, sau nhiều ngày không thấy cô xuất hiện trên sóng livestream, cộng đồng mạng đã hết sức bất ngờ khi hay tin ZyZy bị tạm giữ hình sự trong một vụ án từ hôm 10/8. Sự việc này khiến không chỉ các fan mà nhiều người chưa biết ZyZy càng tò mò tìm kiếm thông tin về cô, đỉnh điểm tìm kiếm theo ghi nhận của Google Trends là lúc 15h chiều 14/10.

Xu hướng tìm kiếm thông tin về ZyZy.

Về ZyZy, cô bắt đầu sự nghiệp trên các nền tảng livestream như Bigo Live và 360 Live, sau đó mới lấn sân sang Facebook, TikTok. Ở thời đỉnh cao, ZyZy từng có thu nhập rất "khủng". Nhờ ngoại hình xinh đẹp được ví như "nàng thơ" Đà Lạt và nội dung livestream lôi cuốn, cô dần xây dựng được fanpage gần 200.000 lượt theo dõi, đặc biệt nổi tiếng trên nền tảng Facebook Gaming.

Năm 2019, ZyZy đầu quân cho V Gaming - một tổ chức có tiếng trong lĩnh vực thể thao điện tử và đào tạo streamer/KOLs (người có sức ảnh hưởng lớn). Bên cạnh công việc livestream, cô cũng từng thử sức trong vai trò là người dẫn chương trình trong các talkshow.

Sau khi thông tin về việc ZyZy bị công an tạm giữ hình sự, fanpage và các kênh mạng xã hội của cô đã trong tình trạng tạm khóa.

Một số hình ảnh khác của ZyZy do cô tự đăng tải lên mạng xã hội ở chế độ công khai trước đó:

Trước đó, theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 16h ngày 10/8, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã kiểm tra căn nhà trên đường An Dương Vương (phường 2, thành phố Đà Lạt), bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thế Phong (28 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang cất giấu khoảng 200 viên nén và 21 gói nilong lớn nhỏ có chứa tinh thể nghi là ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, trong phòng còn có đối tượng tên Hoàng Vi Xuân (25 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng; biệt danh ZyZy) là bạn của Phong, cũng là đối tượng nghiện ma túy và có hành vi liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện thu giữ 1 bình kim loại chứa khí cười NO, 45 hộp Vape (thuốc lá điện tử) nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, đối tượng Phong khai nhận toàn bộ số lượng viên nén và tinh thể màu trắng do công an thu được trong phòng của Phong đều là ma túy ketamine và viên nén chứa chất ma túy do Phong mua về sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu với mục đích kiếm lời.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện đối tượng Đinh Đức Huy (23 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là đối tượng thường hay giao dịch mua bán ma túy. Trên cơ sở đó, lực lượng trinh sát ma túy đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ninh Gia xác minh.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đối tượng Đinh Đức Huy đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp ma túy đang cất giữ gồm khoảng 6g ketamine và 1,5 viên thuốc lắc. Ban đầu, đối tượng Huy khai nhận mua ma túy của nhóm đối tượng gồm: Hậu, Khoa, Phong tại thành phố Đà Lạt về để sử dụng.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Huỳnh Thế Phong, Hoàng Vi Xuân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Đinh Đức Huy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ toàn bộ vật chứng, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-streamer-34-nang-tho-34-a-lat-zy-zy-vua-bi-cong-an-tam-giu-hinh-su-la-ai-a564762.html