Nintendo bất ngờ tung ra thiết bị mới đầy thú vị, nhưng không phải Switch 2

Trong một động thái bất ngờ, Nintendo vừa công bố một thiết bị phần cứng mới, không phải là Switch 2 như nhiều người đồn đoán, mà là một chiếc đồng hồ báo thức tương tác có tên "Nintendo Sound Clock: Alarmo".

Alarmo được tích hợp âm thanh và nhạc nền từ các tựa game nổi tiếng của Nintendo như Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Splatoon 3 và The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Đồng hồ báo thức Alarmo độc đáo theo chủ đề game của Nintendo.

Không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ báo thức, Alarmo còn mang đến những trải nghiệm thú vị với âm thanh và hình ảnh sống động. Người dùng có thể lựa chọn các "bối cảnh" báo thức khác nhau, với các giai điệu và hiệu ứng âm thanh đặc trưng từ các trò chơi.

Alarmo còn được trang bị cảm biến chuyển động, cho phép người dùng tắt báo thức hoặc tính năng báo lại chỉ bằng cách rời khỏi giường. Thậm chí, thiết bị còn phản ứng với chuyển động bằng các âm thanh quen thuộc trong game, ví dụ như tiếng nhặt xu trong Super Mario Odyssey.

Ngoài chức năng báo thức, Alarmo còn có thể phát nhạc thư giãn giúp người dùng dễ ngủ, cung cấp chuông báo giờ theo chủ đề game, và thậm chí theo dõi chuyển động giấc ngủ.

Nintendo Sound Clock: Alarmo sẽ được bán với giá 99,99 USD. Thành viên Nintendo Switch Online tại Mỹ và Canada có thể đặt mua ngay trên Nintendo Shop. Sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ vào đầu năm 2025.

Với thiết kế độc đáo và tính năng thú vị, Alarmo hứa hẹn sẽ là một món quà hấp dẫn cho các fan của Nintendo, đặc biệt là trẻ em.

