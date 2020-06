Những người nổi tiếng ở Việt Nam từng bị hack Facebook có dấu tích xanh

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tài khoản Facebook có dấu tích xanh như các “sao” Việt vẫn có rủi ro bị hack như mọi loại tài khoản khác.

Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như người dẫn chương trình, ca sĩ, người mẫu,… thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tạo trang cá nhân hoặc fanpage tương tác với người hâm mộ (fan). Hầu hết những trang này có lượng người theo dõi lớn, ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng mạng đều được Facebook cấp cho một dấu tích xanh chính chủ. Tuy nhiên, thời gian qua đã có rất nhiều tài khoản như vậy bị tin tặc (hacker) xâm nhập trái phép.

Đàm Vĩnh Hưng

Từng bị hacker chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đồng thời bị giả mạo tài khoản để đi lừa đảo trên mạng xã hội vào năm 2018, Đàm Vĩnh Hưng đã tìm tới sự trợ giúp của các cơ quan chức năng. Khi đó, “ông hoàng” nhạc Việt còn đăng tải clip cùng công an đến nhà của kẻ gian để phân tích đúng sai, phải trái. Dù hacker không để lại hậu quả gì nghiêm trọng nhưng nam ca sĩ đã gay gắt lên án hành vi xâm nhập trái phép vào tài khoản, thông tin cá nhân của người khác.

Đàm Vĩnh Hưng gay gắt lên án hacker tấn công tài khoản Facebook của mình.

Ca sĩ Khởi My

Cách đây hơn 1 tháng, fanpage hơn 10 triệu người theo dõi của ca sĩ Khởi My đã bị chiếm quyền kiểm soát. Ngay khi phát hiện sự việc, cô ca sĩ trẻ đã sử dụng trang Facebook cá nhân để thông báo tới fan của mình.

“Bị hacker nước ngoài xịn xò hack fanpage rồi. Chắc ảnh tuổi còn nhỏ nên đăng mấy clip dễ thương, chứ nó đăng clip *** là…”, Khởi My chia sẻ về vụ việc khi ấy. Rất may, chỉ sau chưa đầy 1 ngày, Khởi My đã lấy lại được fanpage của mình và thông báo tin vui tới người hâm mộ.

Khởi My chia sẻ việc bị hack fanpage hơn 10 triệu fan.

Diễn viên Nam Thư

Ngược lại với Khởi My, diễn viên Nam Thư từng bị hacker chiếm đoạt tài khoản Facebook cá nhân cách đây 2 năm, xóa hàng loạt bài đăng kỷ niệm. Khi đó, Nam Thư đã phải sử dụng fanpage để thông báo sự việc tới những người thân, bạn bè đang kết nối với Facebook cá nhân.

Mặc dù cũng đã được Facebook xác minh danh tính bằng dấu tích xanh nhưng việc lấy lại trang cá nhân của Nam Thư là không dễ dàng. Chia sẻ trên fanpage chính thức, Nam Thư cho biết, hacker yêu cầu cô phải trả 20 triệu đồng tiền chuộc. Không thỏa hiệp với cái xấu, Nam Thư quyết định tạo một tài khoản Facebook mới.

Tài khoản Facebook có dấu tích xanh của Nam Thư bị hack thay đổi cover thành màu đen và không còn ảnh đại diện.

“Hotgirl” Khả Ngân

Cũng bị tấn công vào tài khoản cá nhân, “hotgirl” Khả Ngân đã không dưới một lần phải “than trời” vì bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển Facebook. Nếu như trong một vụ việc vào năm 2018, Khả Ngân cần 2 ngày để xác minh thông tin và lấy lại tài khoản, thì trước đó cô đã phải ngậm ngùi từ bỏ lần lượt các tài khoản có 100.000, 500.000 và 600.000 người theo dõi.

Thúy Ngân bị kẻ gian đổi mật khẩu Facebook.

Mặc dù việc tạo lập một trang Facebook mới và thu hút lượng người theo dõi “khủng” không phải ngày một ngày hai, nhưng các yêu cầu của hacker thường bị chủ nhân tài khoản như “hotgirl” Khả Ngân, Nam Thư,… khước từ. Không làm theo những lời đe dọa, đòi tiền chuộc cũng là một cách khiến cho kẻ gian chùn bước, hạn chế tiếp diễn những vụ việc tương tự trong tương lai.

Cầu thủ Quang Hải

Dòng trạng thái do hacker đăng tải bằng chính tài khoản của Quang Hải.

Sự việc Quang Hải bị kẻ gian xâm nhập tài khoản Facebook mới đây đã một lần nữa “báo động đỏ” cho tình trạng bảo mật trên mạng xã hội. So với những diễn viên, ca sĩ từng bị hack Facebook trong quá khứ, hậu quả trong vụ việc của Quang Hải nặng nề hơn.

Ở sự việc này, kẻ gian xâm nhập tài khoản Facebook của Quang Hải nhưng không đổi mật khẩu, không đòi tiền chuộc, chỉ đánh cắp các nội dung riêng tư, nhạy cảm và phát tán lên mạng xã hội. Hiện, Quang Hải đã trình báo cơ quan chức năng và vụ việc đang trong quá trình điều tra, xử lý.

Các chuyên gia bảo mật khẳng định, tài khoản Facebook có dấu tích xanh như các “sao” Việt vẫn có rủi ro bị hack như mọi loại tài khoản khác. Chỉ khác biệt là tài khoản này được ưu tiên duyệt trả lại, phục hồi nhanh hơn. Khi bị hack Facebook, có thể do 2 nguyên nhân. Trường hợp thứ nhất là máy tính hoặc thiết bị cá nhân bị hacker xâm nhập vào và hacker có thể đăng nhập Facebook tự động, mặc dù không đổi được mật khẩu để chiếm tài khoản nhưng hacker có thể tìm kiếm thông tin trong tài khoản. Người dùng chỉ cần đổi mật khẩu là có thể phục hồi tài khoản Facebook. Trường hợp thứ hai là hacker xâm nhập sâu đủ để chiếm quyền, thay đổi được mật khẩu tài khoản. Lúc đó chủ tài khoản nếu không thể khôi phục lại mật khẩu bằng số điện thoại hay email thì chỉ còn cách liên hệ Facebook để xác thực thông tin cá nhân và chờ được cấp trả lại tài khoản đã mất.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-nguoi-noi-tieng-o-viet-nam-tung-bi-hack-facebook-co-dau-tich-xanh-502020...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-nguoi-noi-tieng-o-viet-nam-tung-bi-hack-facebook-co-dau-tich-xanh-50202029611592503.htm