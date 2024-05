Nhiều "ông lớn" công nghệ lọt top nơi làm việc tốt nhất năm 2024

Great Place To Work là đơn vị chuyên đánh giá những nơi làm việc tốt nhất thế giới tại các quốc gia, trong đó có danh sách Best Workplaces In Vietnam (Những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam). Mới đây, Great Place To Work đã công bố danh sách bình chọn của năm 2024.

Với Best Workplaces In Vietnam, họ phân tích các chương trình tại nơi làm việc của các công ty (15% tổng điểm), đồng thời khảo sát các nhân viên (85% tổng điểm). Bảng xếp hạng Best Workplaces In Vietnam năm 2024 vinh danh 25 doanh nghiệp, được chia làm ba nhóm đánh giá là nhỏ (10), vừa (10) và lớn (5).

Chủ đề năm 2024 của tổ chức Great Place To Work là "Great Is Possible", mở rộng quy mô lên 125.000 đáp viên (gấp 3 lần so với năm 2023), và số doanh nghiệp chứng nhận gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Mặc dù mức độ cạnh tranh gia tăng, Schneider Electric Việt Nam vẫn thăng hạng ấn tượng và được đề cử Best Workplaces.

Ngoài Schneider Electric, danh sách 25 công ty được vinh danh còn có nhiều cái tên là những "ông lớn" trong ngành công nghệ hoặc dịch vụ logistics, viễn thông. Nổi bật phải kể đến là DHL-VNPT Express Limited, Cisco, HP Technology, Ericssion,...

Theo nghiên cứu của Schneider Electric, 5 xu hướng lớn tác động trực tiếp đến nơi làm việc tương lai gồm: AI và số hóa, phát triển bền vững, trung hòa carbon, nghề nghiệp mới và già hóa dân số. Do đó, chiến lược phát triển lấy văn hóa làm chủ và kỹ năng làm đầu (Culture-Led & Skill-first) đã giúp doanh nghiệp này nhanh chóng thích nghi với 5 xu hướng mới ở nơi làm việc.

