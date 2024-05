Người dùng điện thoại Samsung than hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Samsung tung ra bản cập nhật One UI 6.1 cho các thiết bị Galaxy cao cấp, nhiều người dùng đã báo cáo về tình trạng pin tụt quá nhanh trên điện thoại của họ. Vấn đề này dường như ảnh hưởng đến nhiều thiết bị, gồm Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy S23 và S23+, nhưng không có Galaxy S23 Ultra.

Theo thử nghiệm của SamMobile, thời lượng pin trên các thiết bị chạy One UI 6.1 thấp hơn đáng kể so với One UI 6.0. Một số người dùng cho biết họ chỉ có thể sử dụng điện thoại trong vài giờ với một lần sạc đầy, trong khi trước đây họ có thể sử dụng cả ngày.

Nhiều người dùng điện thoại Samsung gặp tình trạng hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1.

Gần đây, Samsung cũng đã phát hành bản cập nhật One UI 6.1 cho các thiết bị cao cấp và tầm trung đời cũ. Một số người dùng cho biết thời lượng pin trên các thiết bị này đã được cải thiện sau khi cập nhật.

Hiện Samsung vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác cho vấn đề. Tuy nhiên, đã có một số giả thuyết được đặt ra, gồm:

- Lỗi phần mềm trong bản cập nhật One UI 6.1

- Các ứng dụng chưa tối ưu hóa cho giao diện mới

- Vấn đề về pin của thiết bị

Cách khắc phục tạm thời:

Trong khi chờ đợi Samsung chưa đưa ra giải pháp chính thức, người dùng có thể thử một số cách sau để hạn chế tình trạng hao pin:

- Cập nhật phần mềm lên phiên bản One UI 6.1 mới nhất.

- Khởi động lại điện thoại.

- Kiểm tra ứng dụng nào đang tiêu thụ nhiều pin nhất và hạn chế hoặc gỡ cài đặt những ứng dụng này.

- Sử dụng các cài đặt tiết kiệm pin như chế độ tiết kiệm pin, hạn chế ứng dụng nền, tắt màn hình luôn hiển thị, …

- Tắt các tính năng không sử dụng như Bluetooth, GPS, Wi-Fi.

- Giảm độ sáng màn hình.

- Sử dụng hình nền tối (cho các thiết bị có màn hình AMOLED).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]