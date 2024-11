Người chơi PlayStation đam mê game Đế Chế đón tin vui

Mới đây, những hình ảnh được cho là người chơi đang trải nghiệm "Age of Empires II Definitive Edition" trên hệ máy PlayStation đã xuất hiện trên subreddit của tựa game này, làm dấy lên nghi vấn về việc Microsoft có thể sẽ đưa tựa game chiến thuật huyền thoại này lên nền tảng của đối thủ.

Đế Chế AoE II sắp đổ bộ lên PlayStation?

Tin đồn này càng có cơ sở khi biên tập viên Tom Warren của trang The Verge từng úp mở về khả năng "Age of Empires II Definitive Edition" và "Age of Mythology: Retold" sẽ ra mắt trên các hệ máy console khác vào đầu năm 2025.

Age of Empires II Definitive Edition là phiên bản làm lại của tựa game chiến thuật thời gian thực kinh điển Age of Empires II: The Age of Kings, ra mắt cách đây gần 5 năm. Mặc dù đã có tuổi đời khá lâu, tựa game này vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng game thủ nhờ vào lối chơi hấp dẫn và những bản cập nhật nội dung liên tục từ nhà phát triển Forgotten Empires.

Việc đưa Age of Empires II Definitive Edition lên PlayStation sẽ là một bước đi bất ngờ của Microsoft, bởi từ trước đến nay, hãng luôn tập trung phát triển các tựa game độc quyền cho Xbox và PC. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Microsoft đã có những động thái cho thấy họ đang dần thay đổi chiến lược, mở cửa cho các tựa game độc quyền của mình xuất hiện trên nhiều nền tảng hơn.

Liệu Age of Empires II Definitive Edition có thực sự "lên sóng" PlayStation? Hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Microsoft trong thời gian tới.

