Người hâm mộ game Đế Chế đón tin vui lớn sau nhiều năm

Microsoft đã chính thức công bố ngày ra mắt của tựa game chiến thuật thời gian thực (RTS) đình đám Age of Empires trên nền tảng di động. Theo đó, Age of Empires Mobile sẽ đến tay người chơi iOS và Android vào ngày 17/10 tới đây.

Age of Empires ra mắt trên nền tảng di động vào cuối năm nay.

Những điểm nổi bật của Age of Empires Mobile:

- Chế độ chơi đơn đa dạng: Người chơi có thể trải nghiệm các chế độ chơi đơn hấp dẫn, được xây dựng dựa trên cốt truyện và các yếu tố đặc trưng của loạt game Age of Empires gốc.

- Xây dựng đế chế: Game thủ sẽ được tự tay xây dựng đế chế của mình trong một thế giới trung cổ sống động, với các nền văn minh, thành phố và nhân vật lịch sử nổi tiếng.

- Trận chiến hoành tráng: Các trận chiến diễn ra trên chiến trường rộng lớn, với các cuộc bao vây lâu đài quy mô lớn, sử dụng vũ khí chân thực và hệ thống phòng thủ đa chiều.

- Chiến lược thời gian thực: Yếu tố chiến lược được đề cao, người chơi phải tính toán kỹ lưỡng để đối phó với địa hình, thời tiết và điều khiển nhiều đơn vị quân đội cùng lúc.

Hiện tại, người chơi đã có thể đăng ký trước Age of Empires Mobile trên trang web chính thức của trò chơi. Những người đăng ký trước sẽ được trải nghiệm game ngay khi ra mắt và nhận thêm các phần thưởng giá trị trong game. Đặc biệt, nếu số lượng đăng ký trước đạt 3 triệu, nhân vật anh hùng Cleopatra VII sẽ được mở khóa cho tất cả người chơi.

2024 hứa hẹn sẽ là một năm đáng nhớ đối với fan hâm mộ của Age of Empires. Bên cạnh phiên bản di động, tựa game Age of Mythology: Retold, phiên bản làm lại của Age of Mythology, cũng sẽ ra mắt vào ngày 4/9 trên PC và Xbox.

Với những thông tin hấp dẫn này, cộng đồng game thủ đang rất háo hức chờ đón sự xuất hiện của Age of Empires Mobile và Age of Mythology: Retold trong thời gian tới.

