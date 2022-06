Game vũ trụ ảo đình đám Play Together tới Việt Nam

Người chơi Play Together tại Việt Nam sẽ sớm được “chuyển nhà” về máy chủ “quê hương”, thay vì chơi trên server quốc tế. Tuy nhiên, đây là chỉ bước thay đổi về cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cho trò chơi được vận hành tốt nhất tại thị trường Việt Nam, còn lại các thông tin và dữ liệu chơi game của người chơi đều không bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa, sau khi thực hiện chuyển đổi thành công, người chơi Play Together VNG sẽ được nhận ngay phần quà tân gia cực giá trị: 500 Kim Cương (đơn vị giao dịch trong game).

Thông báo trên fanpage chính thức của Play Together về việc tựa game này sẽ được phát hành tại Việt Nam.

Cách thức “chuyển nhà” - chuyển đổi từ máy chủ quốc tế về Việt Nam sẽ sớm được thông báo cho người chơi Play Together VNG. Người chơi cần giữ lại ứng dụng Play Together (bản quốc tế) trên điện thoại của mình đến khi có hướng dẫn chuyển đổi chi tiết để đảm bảo có thể nhận được 500 Kim Cương. Trong thời gian này, game thủ vẫn có thể truy cập trò chơi và trải nghiệm các tính năng thú vị. Nếu đã lỡ xóa hoặc chưa cập nhật app Play Together bản quốc tế, hãy nhanh chóng tải và cập nhật ngay để nhận quà chuyển đổi.

Ngoài việc được “định cư” tại quê hương Việt Nam và nhận ngay 500 Kim Cương, người chơi Play Together VNG còn có thêm nhiều ưu thế hơn so với khi chơi bản quốc tế. Đội ngũ vận hành sẽ mang đến nhiều quà tặng hấp dẫn, cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng dành riêng cho người chơi Việt - nhanh hơn, đơn giản hơn. Ngoài ra, game thủ còn có thể yên tâm hơn khi theo dõi và thao tác trên các kênh thông tin chính thức của Play Together VNG (trang chủ, kênh nạp, fanpage, group cộng đồng...).

Ngay từ khi vừa “tiếp quản” cộng đồng Play Together Việt Nam, nhà phát hành VNG đã nhanh chóng có những động thái chăm sóc người chơi với hàng loạt thông tin và sân chơi cộng đồng thú vị. Điều này đã khiến cho cộng đồng Play Together phần nào yên tâm hơn về “cuộc sống tương lai” của mình sau khi được chuyển nhà về máy chủ Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, trang fanpage chính thức của máy chủ Việt Nam tại địa chỉ đã thu hút gần 800.000 người theo dõi.

Các sân chơi cộng đồng trên fanpage Play Together VNG nhận được nhiều hưởng ứng từ cộng đồng người chơi.

Trước đó, vào tháng 3/2022, VNG ra quyết định đầu tư vào Haegin - công ty game mobile đầu tiên được niêm yết trên sàn KOSDAQ (Hàn Quốc), “cha đẻ” của tựa game Play Together đình đám những ngày giãn cách xã hội. Thông tin này không chỉ gây xôn xao giới công nghệ, khi “kỳ lân” VNG chính thức đặt chân vào lĩnh vực metaverse, mà còn khiến cộng đồng game thủ chú ý bởi Play Together đang là tựa game rất "hot" tại thời điểm đó.

