Mỹ cấm máy bay không người lái của TQ vì lo ngại gián điệp?

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 06:01 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ (DOI), David Bernhardt vừa ký sắc lệnh yêu cầu chấm dứt tạm thời các hoạt động của hệ thống máy bay không người lái (Drone) được chế tạo tại Trung Quốc vì lí do an ninh.

Công nghệ Sự kiện:

Người phát ngôn của DOI, Carol Danko, cho biết: “Máy bay không người lái rất quan trọng đối với các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, như chống cháy rừng và thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng cho các hoạt động này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia”.

Máy bay không người lái bị cấm vì lo ngại an ninh. Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal (WSJ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ David Bernhardt cho biết bộ phận của ông vẫn sẽ sử dụng máy bay không người lái trong một số trường hợp ngoại lệ.

Sắc lệnh của Bộ không đề cập đến Trung Quốc mà thay vào đó chỉ đạo các quan chức của Bộ ủng hộ máy bay không người lái được sản xuất trong nước do lo ngại rò rỉ thông tin riêng tư.

Chia sẻ với tờ The Verge, DJI (một cái tên khá nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc) cho biết công ty vô cùng thất vọng trước lệnh của Bộ Nội vụ Mỹ (DOI). Quyết định này cho thấy lí do an ninh chỉ chiếm một phần nhỏ, thay vào đó là giúp tăng thị phần cho các công ty sản xuất máy bay không người lái trong nước.

"Tính bảo mật trên các sản phẩm mà chúng tôi thiết kế riêng cho DOI và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ đã được kiểm tra và xác nhận bởi các chuyên gia tư vấn độc lập, bao gồm Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Nội địa", DJI cho biết thêm.

Không rõ lệnh cấm máy bay không người lái có được gỡ bỏ trong thời gian tới hay không. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn có hiệu lực cho đến khi các điều khoản được sửa đổi, thay thế hoặc thu hồi, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

Drone (hay còn gọi là UAV - Unmanned Aerial Vehicle), nghĩa là máy bay không người lái. Flycam cũng là Drone nhưng được gắn thêm camera quan sát, dùng để chụp ảnh hoặc quay phim trên không.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/my-cam-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-tq-vi-lo-n...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/my-cam-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-tq-vi-lo-ngai-gian-diep-886039.html