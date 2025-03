MWC 2025: Sếp Huawei nhắc nhà mạng coi chừng đua không lại "cơn sốt" AI

Tại Triển lãm MWC 2025 đang diễn ra tại Tây Ban Nha, ông Li Peng - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch bộ phận Dịch vụ và kinh doanh thiết bị ICT của Huawei dự báo, sự cộng sinh giữa 5G-A (Advanced) và các công nghệ AI sẽ kích thích tăng trưởng hai con số trong cả số lượng dữ liệu sử dụng và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) từ các thuê bao di động.

"Chúng ta đang nhanh chóng bước vào một thế giới hoàn toàn thông minh. Các ứng dụng thông minh đang lan tỏa khắp mọi nơi, tạo ra những yêu cầu mới cho các mạng lưới", ông Li chia sẻ.

Ông Li Peng.

AI đang thay đổi tương tác giữa người và máy

Với những tiến bộ của AI, HMI (tương tác giữa người và máy) đang phát triển từ giao tiếp dựa trên văn bản đơn giản sang giọng nói, cử chỉ và nhiều tương tác đa phương thức hơn. Nhờ đó, tương tác giữa người và máy đang trở thành tương tác thời gian thực (real-time) và thuận tiện hơn bao giờ hết, tạo ra một làn sóng mới của các ứng dụng sáng tạo.

Ví dụ: Con người có thể tương tác tự nhiên hơn với các thiết bị của họ, bằng cách sử dụng trợ lý giọng nói được hỗ trợ bởi AI. Trên điện thoại hỗ trợ "đám mây", các nhân vật ảo được hỗ trợ bởi AI cũng có thể cung cấp phản hồi trực quan, tạo ra trải nghiệm cá nhân hơn cho các dịch vụ như theo dõi sức khỏe, giúp trải nghiệm di động dễ tiếp cận và hiệu quả hơn với các nhóm người dùng khác nhau.

Tuy nhiên, để hỗ trợ các ứng dụng như thế này, các mạng cần có khả năng cung cấp hệ thống mạng có độ trễ được đảm bảo. Điều này đòi hỏi sự phát triển liên tục từ mạng 5G NSA (Non-Stand Alone), đến 5G SA (Stand Alone) và đặc biệt là 5G-A (Advanced). Các nhà mạng cũng có thể áp dụng các công nghệ tiên tiến như CUPS (Control and User Plane Separation Separation) và GBR (Guaranteed Bit Rate) để giảm độ trễ cơ bản và đảm bảo độ trễ xác định, khác biệt cho các kịch bản cụ thể.

Triển khai AI đòi hỏi năng lực của nhà mạng

Cũng theo ông Li, AI sẽ biến đổi cách thức sản xuất và phân phối nội dung. Ví dụ, công nghệ AIGC cho phép tạo video 2D và 3D kéo dài hàng giờ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong khi đó, các đề xuất AI được hướng tới nhiều đối tượng người xem hơn bao giờ hết. Cả hai xu hướng này sẽ khiến lưu lượng truy cập mạng tăng vọt trong 5 năm tới, tạo ra nhu cầu chưa từng có trên mạng lưới. Để đáp ứng kịp nhu cầu, các nhà mạng sẽ cần nhiều phổ tần hơn, dung lượng mạng lớn hơn và băng thông đường lên (uplink) và đường xuống (downlink) lớn hơn nhiều.

Cả đám mây và thiết bị di động hỗ trợ AI cũng đang làm cho các dịch vụ dễ tiếp cận hơn. Theo dữ liệu của bên thứ ba, đến năm 2030, điện thoại đám mây và ổ lưu trữ đám mây sẽ có hơn một tỷ người sử dụng, và người dùng sẽ cần truy cập nhanh vào sức mạnh điện toán đám mây. Ngoài ra, các ứng dụng thông minh trong các phương tiện giao thông cũng sẽ đòi hỏi độ phủ sóng rộng khắp trên các thành phố, đường cao tốc và vùng nông thôn để cung cấp trải nghiệm di chuyển liên tục và đáng tin cậy.

Để đáp ứng các nhu cầu này, các nhà mạng sẽ cần phải cải tiến liên tục trong việc triển khai mạng lưới, từ việc mở rộng nhanh chóng các mạng 5G NSA sang mạng 5G SA để có trải nghiệm trong nhà/ngoài trời liền mạch hơn và cuối cùng là mạng 5G-A tập trung vào trải nghiệm. Điều này sẽ giúp các nhà mạng mở rộng vùng phủ sóng và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho hàng chục tỷ kết nối mới giữa con người và con người và hàng trăm tỷ kết nối IoT vạn vật.

"Những năng lực mới của mạng lưới sẽ tạo ra các mô hình kinh doanh mới", ông Li nhấn mạnh. "Ngoài việc kiếm tiền từ lưu lượng truy cập, các nhà mạng có thể bắt đầu tăng doanh thu từ chính trải nghiệm".

Ngay bây giờ, các nhà mạng trên khắp thế giới đang tích cực khám phá những phương thức mới để tăng doanh thu từ trải nghiệm dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, độ trễ và các quyền lợi của khách hàng VIP. Họ đã đưa ra các dịch vụ tùy chỉnh cho khách doanh nhân, streamer, và người dùng điện thoại đám mây AI.

Điển hình như các nhà mạng Trung Quốc đang hợp tác với hơn 100 ngành công nghiệp, bao gồm các công ty bảo hiểm và nhà hàng, để cung cấp dịch vụ AI New Calling thông qua API mở. Việc này đã giúp họ tăng thu nhập từ khách hàng trong ngành lên gấp 10 lần.

"Tiềm năng khai thác thực sự rất lớn! Bây giờ là thời điểm để chúng ta hành động. Các công ty tiên phong đã nhanh chóng mở rộng quy mô tại hơn 200 thành phố trên khắp thế giới. Họ đang có những bước tiến vững chắc, khai phá những giá trị mới đáng kinh ngạc", ông Li kết luận.