MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP đã chính thức "bay màu" khỏi YouTube, thay vì chỉ chặn người xem tại Việt Nam hay giới hạn độ tuổi như những ngày qua.

Kể từ chiều 6/5, MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP đã chính thức bị gỡ bỏ khỏi YouTube, sau khoảng 1 tuần kể từ ngày phát hành. Tại thời điểm trước khi "bay màu" khỏi YouTube, MV nói trên đã thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Chỉ mới hôm qua, ngày 5/5, Chánh Thanh tra Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment vì đã có hành vi: Lưu hành bản ghi hình "There's No One At All" trên trang mạng xã hội YouTube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội, với hình thức xử phạt là 70 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình "There's No One At All"; nộp lại số lợi thu từ MV; tháo gỡ bản ghi hình "There's No One At All" dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ VHTTDL) cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VHTTDL; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình "There’s No One At All" trên môi trường mạng.

MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên YouTube từ tối 28/4, nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và lên top 1 xu hướng chỉ sau nửa ngày. Tuy nhiên, cả nội dung lẫn hình ảnh bị đánh giá là tiêu cực, gây ảnh hưởng tới giới trẻ, đã khiến MV bị cộng đồng mạng lên án. Các cơ quan chức năng, trong đó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã yêu cầu YouTube gỡ video nói trên.

Trước làn sóng phản ứng này, đội ngũ phát triển kênh Sơn Tùng M-TP Official đã chọn cách trì hoãn, giữ nguyên MV nửa ngày và kiếm thêm được hơn 3 triệu lượt xem, nâng tổng lượt xem lên hơn 8 triệu. Sau đó, MV được chuyển sang chế độ chặn người xem tại Việt Nam, rồi tiếp theo là giới hạn độ tuổi người xem và khóa bình luận.

Sau khi chặn người xem tại Việt Nam, MV vẫn thu hút thêm cả triệu view chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, kể từ trưa 1/5 cho tới trước thời điểm bị gỡ bỏ (chiều 6/5), MV “There's No One At All” chỉ còn thu hút được thêm vài trăm ngàn lượt xem - tức chỉ bằng một tỉ lệ rất nhỏ so với 24 giờ đầu tiên, nâng tổng lượt xem lên hơn 9,7 triệu lượt.

