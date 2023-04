Microsoft Edge làm rò rỉ dữ liệu người dùng?

Microsoft đang cố gắng cải thiện dịch vụ và cung cấp trải nghiệm duyệt web tốt hơn cho người dùng khi tích hợp ChatGPT. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây của một thành viên trên diễn đàn Reddit, trình duyệt Edge có thể làm rò rỉ dữ liệu người dùng mà họ không biết hoặc không đồng ý.

Nguyên nhân thực sự đằng sau vấn đề?

Mặc dù trình duyệt Edge gửi yêu cầu tới Bing và làm rò rỉ dữ liệu duyệt web của người dùng, nhưng khi điều tra thêm, Rafael Rivera, một kỹ sư phần mềm, đã phát hiện ra rằng thủ phạm thực sự đằng sau vấn đề này là tính năng “theo dõi” mới của Edge.

Anh ấy giải thích rằng tính năng này cho phép người dùng theo dõi những người sáng tạo yêu thích, chẳng hạn như trang web, kênh YouTube và các tài khoản mạng xã hội, tuy nhiên, không rõ vì sao tính năng này hoạt động không ổn định và gửi gần như mọi tên miền mà người dùng truy cập tới Bing.

Phát biểu về những lo ngại, Caitlin Roulston, giám đốc truyền thông của Microsoft cho biết công ty đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra vấn đề. Tuy nhiên, Microsoft vẫn chưa đưa ra lời giải thích tại sao Edge lại gửi URL đến bingapis.com.

Để tắt tính năng “theo dõi” trên Microsoft Edge, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào phần Settings - Privacy, Search and Services - Services và tắt tùy chọn Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/microsoft-edge-lam-ro-ri-du-lieu-nguoi-dung-post730904.htmlNguồn: https://kynguyenso.plo.vn/microsoft-edge-lam-ro-ri-du-lieu-nguoi-dung-post730904.html