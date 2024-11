Mã QR đa năng trên Zalopay có phiên bản mới siêu tiện dụng

Ví điện tử Zalopay vừa giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng hai phiên bản mới của QR Đa năng là Zalopay QR Đa năng Quốc tế và Zalopay Box, tại sự kiện Zalopay Year End Fes 2024 (YEF24). Trong đó, Zalopay QR Đa năng Quốc tế là sự hợp tác cùng UnionPay - tổ chức cung cấp các dịch vụ thanh toán di động và trực tuyến có phạm vi chấp nhận trải rộng trên 183 quốc gia và khu vực.

Một du khách người Trung Quốc đang thanh toán hóa đơn thông qua mã Zalopay QR Đa năng Quốc tế.

Thông qua hợp tác này, khách du lịch đến Việt Nam có thể thanh toán mà không cần quy đổi tiền mặt, bởi Zalopay QR Đa năng Quốc tế không chỉ chấp nhận thanh toán từ mọi ứng dụng ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam mà còn cả các phương thức thanh toán trong hệ sinh thái của UnionPay.

Cụ thể, du khách quốc tế có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng UnionPay hoặc hơn 15 ứng dụng thanh toán và ngân hàng có sử dụng thanh toán bằng thẻ UnionPay đến từ 6 quốc gia: Hàn Quốc (Naver Pay, BC Paybooc), Trung Quốc (Bank of China, China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China,...), Hong Kong (BOC, LiVi Bank, Omycard, Octopus), Singapore (DBS Paylah, Nestia), Thái Lan (KPlus) và Lào (BCEL One).

Còn với Zalopay Box, sau khi quét và thanh toán qua mã Zalopay QR Đa năng hiển thị trên máy, hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công tức thời. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong giờ cao điểm khi người bán không cần kiểm tra từng giao dịch chuyển tiền, còn người mua nhận được xác nhận ngay lập tức và yên tâm rời cửa hàng.

Diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), Zalopay YEF24 đang trở thành tâm điểm của mùa lễ hội khi quy tụ hơn 30 thương hiệu lớn là đối tác của Zalopay trên nhiều lĩnh vực như NAPAS, VinFast, MobiFone, FPT Shop,,… Bên cạnh đó, còn có gần 100 gian hàng Hello Weekend phục vụ đa dạng hoạt động giải trí, mua sắm, nghệ thuật,...

Đồng hành cùng chiến lược thúc đẩy thanh toán không tiền mặt của Chính phủ, Zalopay cho biết, họ kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành dấu mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện giải trí và mua sắm không tiền mặt thường niên, hướng tới một cộng đồng tiêu dùng thông minh, bền vững.

