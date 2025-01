iOS 18.3 chính thức được phát hành

Bản cập nhật này tạm thời tắt tính năng tóm tắt thông báo cho các ứng dụng tin tức và giải trí nhằm khắc phục vấn đề tiêu đề gây hiểu lầm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Đồng thời, các cảnh báo do Apple Intelligence tạo ra sẽ được in nghiêng để phân biệt rõ ràng với các thông báo thông thường, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn cho người dùng.

Người dùng được khuyến cáo cập nhật lên iOS 18.3.

Được biết, mặc dù tóm tắt AI có thể giúp người dùng iOS hiểu rõ hơn về các thông báo dài dòng nhưng chúng thường không đầy đủ, mơ hồ hoặc thậm chí sai lệch. Do đó, việc dựa vào AI để khắc phục hệ thống thông báo của iPhone đôi khi lại làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một giải pháp hiệu quả hơn sẽ là cải tổ toàn bộ cơ sở hạ tầng để phù hợp với số lượng cảnh báo ngày càng tăng trong thời đại hiện nay.

Ngoài những thay đổi về thông báo, iOS 18.3 cũng cho phép người dùng iPhone 16 thêm sự kiện vào ứng dụng Lịch bằng cách quét áp phích thông qua tính năng Visual Intelligence. Tính năng này cũng có khả năng xác định thực vật và động vật, tương tự như Google Lens.

Các bước cập nhật iOS 18.3.

Các bổ sung mới khác bao gồm hình nền Black Unity và hỗ trợ nhấn dấu “=” nhiều lần để lặp lại phép toán cuối cùng trong ứng dụng Máy tính tích hợp. Bản cập nhật này cũng đi kèm với các bản sửa lỗi và bản vá bảo mật, vì vậy tất cả người dùng được khuyến cáo nên cập nhật iPhone của mình càng sớm càng tốt.

Để cập nhật iPhone tương thích lên iOS 18.3 mới nhất, người dùng hãy mở ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và nhấn vào Cập nhật bây giờ khi phiên bản iOS 18.3 hiện ra. Người dùng nên thực hiện điều này với mạng Wi-Fi để tránh tốn băng thông dữ liệu bởi dung lượng bản cập nhật là không hề nhỏ.