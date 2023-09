Huawei công bố công nghệ truyền dẫn sóng 5G tốc độ lên tới 1,2Tbps

Hội nghị thường niên hàng đầu toàn cầu của Huawei trong ngành công nghiệp ICT - Huawei Connect 2023, vừa chính thức khởi động. Với chủ đề “Tăng tốc Trí thông minh”, hội nghị năm nay có sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đối tác, nhà phát triển cùng các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau khám phá những cơ hội mới, đón đầu tương lai thông minh.

Nói về công nghệ 5G, đại diện Huawei cho biết, 5G hiện đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc với sự ứng dụng rộng rãi vào mọi khía cạnh cuộc sống. Do đó, cơ sở hạ tầng mạng vững chắc là yếu tố tiên quyết để các ngành phát triển nhanh chóng và toàn diện hơn. Tại sự kiện, Huawei đã giới thiệu giải pháp FTTR và công nghệ truyền dẫn Huawei DWDM 400Gbps có hiệu suất cao nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng mạng trong nước.

Mạng 5G chưa dừng lại trong việc tăng tốc độ và độ trễ. (Ảnh minh họa)

Theo Huawei, công nghệ DWDM (Ghép kênh theo bước sóng mật độ cao) có tốc độ bước sóng 400Gbps, dễ dàng nâng cấp lên 800Gbps hay 1,2Tbps thông qua phần mềm, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng về lưu lượng lớn trong thế hệ 5G và kỷ nguyên số tại Việt Nam. Giải pháp này không chỉ có dung lượng cao, hoạt động ổn định mà ngày càng thân thiện với môi trường, tối ưu chi phí cho mỗi đơn vị truyền dẫn và mức độ tiêu thụ điện năng giảm 30%.

Bên cạnh đó, Huawei FTTR (Cáp quang tới từng phòng) đã được triển khai ở nhiều nước phát triển, đã chứng minh được tính xu hướng tiếp theo của giải pháp cho dịch vụ băng rộng cố định của tương lai giúp gia tăng trải nghiệm Wi-Fi 6 ổn định. Giải pháp này sử dụng sức mạnh tổng hợp của thiết bị đám mây để cải thiện chất lượng dịch vụ băng rộng của các nhà khai thác trên 3 khía cạnh: Trải nghiệm toàn quang, dịch vụ video và thực tế ảo mượt mà.

"Huawei FTTR giúp giảm 30% lượng cáp quang cho mạng, cho phép phát triển lâu dài trong 30 năm và phạm vi truy nhập lên đến 2Km. Giải pháp có dung lượng cao, đảm bảo kết nối ổn định cho 300 người dùng, chuyển vùng liền mạch với độ trễ chuyển giao thấp chỉ 100ms", Huawei công bố.

Tại buổi khai mạc sự kiện, bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Luân phiên kiêm Giám đốc Tài chính của Huawei cũng đã tiết lộ về chiến lược Trí tuệ Toàn diện (All Intelligence) của công ty. Bà nhấn mạnh: “Huawei không ngừng nỗ lực để khai thác sâu vào nền tảng các công nghệ trí tuệ nhân tạo và xây dựng hệ thống điện toán xương sống vững chắc cho Trung Quốc, cũng là sự lựa chọn khác cho thế giới, nhằm hỗ trợ hàng loạt các ứng dụng và mô hình AI cho toàn ngành”.

Bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Luân phiên kiêm Giám đốc Tài chính của Huawei phát biểu tại Huawei Connect 2023.

Đồng thời, Huawei cũng công bố mô hình kiến trúc mẫu để thúc đẩy chuyển đổi thông minh, và ra mắt các sản phẩm và giải pháp phù hợp với khuôn khổ hội nghị.

Suốt hai thập kỷ qua, Huawei đã không ngừng hợp tác sâu rộng với toàn ngành để đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, khởi đầu với chiến lược “IP Toàn diện” (All IP) hỗ trợ thông tin hóa, tiếp theo là chiến lược “Đám mây Toàn diện” (All Cloud) hỗ trợ cho quá trình số hóa. Giữa bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển và tạo tác động liên tục đến ngành, Huawei đưa ra chiến lược “Trí tuệ Toàn diện” (All Intelligence) nhằm giúp các ngành nắm bắt tối đa cơ hội chiến lược mới từ AI.

Trọng tâm của chiến lược này cung cấp lượng sức mạnh tính toán cần thiết để xây dựng các mô hình nền tảng cho các ngành khác nhau. Bà Mạnh Vãn Chu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cộng hưởng giữa phần cứng, phần mềm, vi xử lý, biên, thiết bị và đám mây để tạo ra “mảnh đất màu mỡ” nuôi dưỡng hệ sinh thái thịnh vượng. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi chính là đáp ứng được các nhu cầu đa dạng về điện toán AI của từng ngành khác nhau”.

Bà Mạnh Vãn Chu cũng chia sẻ về các bước tiếp theo của Huawei: "Sắp tới, chúng tôi sẽ đi sâu vào các lĩnh vực sản phẩm và công nghệ mà chúng tôi có lợi thế vượt trội, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các khách hàng, các đối tác, các nhà phát triển và các bên liên quan để cung cấp các giải pháp công nghiệp tiên tiến, dễ dàng ứng dụng. Với sự hợp tác chặt chẽ, chúng ta có thể thúc đẩy an ninh kỹ thuật số và độ tin cậy cao hơn, đồng thời tăng tốc trí tuệ cho tất cả các ngành”.

“Năng lực tạo ra sự tự tin. Và tương lai thịnh vượng là do chính chúng ta cùng nhau xây dựng lên. Để đạt được thành công trong kỷ nguyên thông minh sắp tới, hợp lực tạo nên sức mạnh, và dũng cảm tiến bước sẽ làm nên thắng lợi”, bà nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]