Hà Nội vào cuộc siết chặt quản lý tiền ảo

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 19:47 PM (GMT+7)

Tiền ảo Bitcoin Sự kiện:

UBND TP Hà Nội bắt đầu vào cuộc tăng cường kiểm tra để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo.

TP Hà Nội bắt đầu siết các hành vi liên quan đến tiền ảo. Ảnh minh họa: Internet

UBND thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Theo đó, công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Do đó, UBND thành phố giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

UBND TP cũng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn để cảnh báo, nâng cao nhận thức về những rủi ro, hệ lụy liên quan đến việc mua bán, giao dịch, đầu tư và kinh doanh tiền ảo.