Google ra mắt Android 10 Go cho điện thoại giá rẻ

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 19:10 PM (GMT+7)

Google vừa chính thức giới thiệu phiên bản Android Go dựa trên Android 10 hướng đến các điện thoại giá rẻ với cấu hình phần cứng hạn chế.

Android 10 Go Edition được tạo ra để dành cho các smartphone có dung lượng RAM thấp hơn 1.5GB. Và theo công bố từ Google, phiên bản hệ điều hành mới này sẽ giúp cải thiện 10% tốc độ mở ứng dụng trên các smartphone giá rẻ so với Android 9 Go.

Android 10 Go dành cho các máy có cấu hình yếu

Một tin tuyệt vời khác là phiên bản Android 10 Go còn được tích hợp một hệ thống mã hóa Adiantum mới để bảo mật dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc yêu cầu phần cứng đặc biệt. Do đó, dữ liệu cá nhân của người dùng giờ đây sẽ được bảo vệ tốt hơn trên các thiết bị giá rẻ.

Thay đổi lớn nhất đối với Android 10 Go Edition chính là nó nhanh và nhỏ gọn hơn. Theo Google, hệ điều hành này là phiên bản nhẹ nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng một nửa dung lượng so với Android 7 Nougat. Hệ điều hành chiếm ít dung lượng là rất quan trọng, vì nhiều thiết bị Android chỉ xuất xưởng với bộ nhớ trong 8 GB.

Cuối cùng, Android 10 Go còn mang đến một vài tính năng mới để nâng cao trải nghiệm của người dùng khi sử dụng các ứng dụng Google. Trong đó, Google Go sẽ được tích hợp các tính năng có sự trợ giúp từ trí thông minh nhân tạo AI để giúp đọc to văn bản. Lens Go cũng cung cấp dịch tức thời cho các văn bản có khung. Còn Gallery Go dù chỉ có dung lượng 10MB nhưng nó sẽ nhận được sự hỗ trợ từ AI để tự động sắp xếp các hình ảnh của người dùng được lưu trữ trong thiết bị.

Thị trường của Android Go rất có tiềm năng

Bên cạnh HĐH Android 10 Go mới, Google cũng giới thiệu về thị trường điện thoại thông minh Android Go: trong 18 tháng qua, khoảng 500 nhà sản xuất đã đầu tư vào nền tảng này, giới thiệu hơn 1500 mẫu thiết bị trên thị trường tại ít nhất 180 quốc gia trên toàn thế giới. Trong số các điện thoại thông minh này, phổ biến nhất là Redmi Go và Galaxy A2 Core.