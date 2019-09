Cách biến Galaxy Note10 thành laptop cực năng xuất với DeX

Nền tảng DeX của Samsung như một cách để mở rộng smartphone sang máy tính cá nhân (PC) theo cách đơn giản nhất có thể.

Với Samsung DeX, người dùng có thể thực hiện tất cả các công việc đã thực hiện và các ý tưởng đã tạo ra mà chỉ cần kết nối với màn hình và hoạt động hiệu quả mà không cần PC. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Galaxy Note10, Samsung đang biến DeX trở nên linh hoạt hơn, cho phép người dùng phá vỡ các rào cản giữa smartphone và laptop bằng một ứng dụng có tên DeX for PC.

Samsung DeX biến chiếc Galaxy Note10 thành công cụ đắc lực cho người dùng.

Để tận dụng đầy đủ tất cả những lợi ích mà DeX và DeX for PC mang lại, mọi người có thể tham khảo nội dung hướng dẫn sau.

Tóm tắt nhanh về thiết lập tiêu chuẩn

DeX là viết tắt của desktop experience, hay trải nghiệm máy tính để bàn, mang đến cho người dùng trải nghiệm máy tính để bàn thực sự được cung cấp bởi smartphone. Người dùng kết nối smartphone Galaxy với màn hình thông qua bộ chuyển đổi HDMI hoặc cáp. Họ cũng có thể kết nối bàn phím và chuột, hoặc sử dụng các phụ kiện Bluetooth. Người dùng thực sự phải thử nó để xem trải nghiệm mạnh mẽ như thế nào. Cửa sổ có thể thay đổi kích thước, phím tắt, nhấp chuột phải,.. nhưng tất cả đều được cung cấp bởi điện thoại.

Đối tượng nhận nhiều giá trị nhất từ ​​Samsung DeX

Với các tổ chức có đội ngũ di động cao, Samsung DeX rất phù hợp. Họ đã sử dụng smartphone của mình làm thiết bị điện toán chính và ứng dụng di động là công cụ kinh doanh cốt lõi. Giờ đây, họ có thể loại bỏ hoàn toàn laptop bằng cách kết nối smartphone với màn hình khi hoàn thành các nhiệm vụ báo cáo lớn hơn.

Bộ phận CNTT cũng thích nó vì DeX cho phép họ hợp nhất các điểm cuối. Trong an toàn công cộng, Samsung DeX đã được áp dụng như một giải pháp trên xe để thay thế cho laptop gồ ghề được gắn vào xe. Trong các trường hợp sử dụng sản xuất, bán lẻ và bệnh viện, nó cho phép các cơ sở và nhà bán lẻ thay thế các thiết bị đầu cuối máy tính và máy trạm bằng thiết lập DeX đơn giản.

Giờ đây mọi người không còn phải phụ thuộc vào PC trong việc tối ưu hóa năng suất.

Cách mới để sử dụng DeX for PC với Galaxy Note10

DeX for PC thực sự rất thú vị. DeX ban đầu đã hoạt động trên điện thoại mà không cần PC, nhưng DeX for PC thực sự thay đổi trò chơi này. Nó hợp nhất PC và di động để mang lại năng suất cao hơn. Người dùng có thể làm việc hầu hết cả ngày trên laptop, nhưng họ liên tục nhấc điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, thông báo, ứng dụng…. Bây giờ họ có thể thực hiện tất cả những điều đó ngay tại DeX for PC, vì vậy họ sẽ không bỏ lỡ các tin nhắn và cảnh báo quan trọng, giúp công việc hiệu quả hơn.

DeX for PC cũng cho phép người dùng kéo nội dung giữa smartphone và PC. Vì vậy, đối với những người luôn di chuyển, giờ đây thật dễ dàng để kéo/thả và chia sẻ nội dung trên điện thoại và PC của mình. Các smartphone như Galaxy Note10 rất mạnh mẽ ngày nay và cung cấp rất nhiều tiềm năng.

Samsung DeX, và giờ là DeX for PC, cung cấp cho người dùng sự linh hoạt hoàn toàn để tận dụng tối đa lợi thế trên màn hình lớn hơn, mở ra cách thức kinh doanh mới.