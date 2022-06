Cách chặn tin nhắn lừa đảo ‘Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự…’

Cẩn trọng hình thức lừa đảo tuyển dụng, cộng tác viên mua hàng online

Cụ thể, nội dung tin nhắn sẽ đại loại như sau: “Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty ABC đang tuyển dụng nhân viên bán thời gian. Tiền lương được trả hàng ngày, thu nhập lên đến 15-30 triệu một tháng. Công việc đơn giản và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Liên hệ ứng tuyển…”.

Khi liên hệ với số điện thoại trong tin nhắn, bạn sẽ được hướng dẫn mua hàng online trên các trang thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee…) và thanh toán trước, sau đó tiền gốc và hoa hồng sẽ được chuyển ngược lại vào tài khoản ngân hàng.

Hình thức lừa đảo "Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự...". Ảnh: MINH HOÀNG

Những đơn hàng đầu tiên thường có giá trị nhỏ và người dùng đều được hoàn tiền đầy đủ về tài khoản cá nhân. Do đó, nhiều người đã tin rằng công việc này là có thật và có thể kiếm được tiền từ việc mua hàng online.

Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò “nhả con tép bắt con tôm” bởi lẽ các đơn hàng sau thường sẽ có giá trị cao hơn gấp nhiều lần, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nếu làm theo hướng dẫn, bạn sẽ ngay lập tức sập bẫy của kẻ gian, chưa kể mất thông tin đăng nhập ngân hàng, dính mã độc...

Nhìn chung, hình thức lừa đảo này vốn không phải là mới, đánh vào tâm lý thích “việc nhẹ lương cao” của nhiều người. Kịch bản chung của các đối tượng lừa đảo là sẽ trả thưởng 1-2 lần đầu để tạo lòng tin, sau đó mới bắt đầu dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản.

Trước đó không lâu, công an các tỉnh đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo xin việc, đầu tư… để chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dùng cần thận trọng và tìm hiểu kĩ thông tin, tránh tình trạng tiền mất tật mang khi thực hiện các giao dịch do kẻ gian hướng dẫn.

Cách ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trên iPhone

Để hạn chế tình trạng trên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, tìm đến mục Messages (tin nhắn) và kích hoạt tùy chọn Filter Unknown Senders (lọc người gửi không xác định).

Chặn tin nhắn được gửi từ những người không xác định. Ảnh: MINH HOÀNG

Một khi tính năng này được kích hoạt, tất cả tin nhắn được gửi từ những số điện thoại lạ sẽ nằm ở mục Unknown Senders (người gửi không xác định) bên trong ứng dụng Messages (tin nhắn).

Nếu muốn chặn một số điện thoại bất kì, bạn hãy mở ứng dụng Messages (tin nhắn), bấm vào số điện thoại và chọn Info (thông tin). Tiếp theo, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng mũi tên ở góc phải số điện thoại và chọn Block this Caller (chặn người gọi này).

Chặn các số điện thoại làm phiền, gửi tin nhắn rác. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, bạn cũng có thể chạm vào nút Report Junk trong phần tin nhắn rác để gửi báo cáo cho Apple.

Lưu ý, trong trường hợp kẻ gian sử dụng số điện thoại hoặc email khác để gửi tin nhắn, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng iMessage để tránh bị làm phiền.

iMessage là một tính năng độc quyền của Apple, cho phép người dùng iPhone, iPad và Mac nhắn tin miễn phí.

Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Messages (tin nhắn), sau đó tắt tùy chọn iMessage.

Tắt tính năng iMessage để tránh bị làm phiền. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi tắt iMessage, bạn có thể liên lạc với bạn bè, người thân bằng các ứng dụng khác như Messenger, Zalo, Telegram… mà không lo bị làm phiền bởi tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.

